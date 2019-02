Dreieich – Bis zu den Sommerferienspielen vergeht noch einiges an Zeit. Doch schon jetzt laufen im Rathaus die Vorbereitungen für die Aktivitäten in der vierten und fünften Ferienwoche vom 22. Juli bis 2. August auf Hochtouren.

Auch 2019 warten Ferienspiele für Sechs- bis Zehnjährige – mit einer Neuerung – sowie ein Programm für Elf- bis 13-Jährige.

Wegen der positiven Resonanz auf den veränderten Modus im vergangenen Jahr gibt es wieder gestaffelte Anmeldetage und Uhrzeiten. Diese sind am Mittwoch, 13. März, von 17 bis 19 Uhr, am Donnerstag, 14., von 8 bis 10 Uhr sowie am Freitag, 15., von 10 bis 12 Uhr im Rathaus, Hauptstraße 45, erster Stock. Die Räume sind ausgeschildert.

Ab Mittwoch, 13. März, 17 Uhr, kann das unterzeichnete Anmeldeformular auch an Ferienspiele@dreieich.de gesendet werden. „Die Möglichkeit hat 2018 schon ein Viertel der Eltern genutzt“, berichtet Alexander Mühlmann (Kinder- und Jugendförderung), der nun im vierten Jahr für die Organisation der Ferienspiele mit 40 Betreuern verantwortlich zeichnet.

Bei den Ferienspielen warten 180 Plätze und beim Programm 40 Plätze. Als Neuerung gibt es ein zusätzliches Kontingent von maximal zehn Plätzen – für Kinder, deren Familien zwar nicht in Dreieich leben, die Eltern aber in der Stadt berufstätig sind. „Speziell Dreieicher Unternehmer, die für die Kinder ihrer Angestellten ganztägige Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien suchen, haben nachgefragt“, berichtet Petra Krause von der städtischen Kinder- und Jugendförderung. Nun sei man auf die Resonanz gespannt.

Der Teilnahmebeitrag für Kinder aus anderen Kommunen (280 Euro) wird von der Stadt nicht finanziell bezuschusst. Einige Arbeitgeber hatten ihre Bereitschaft signalisiert, sich an den Kosten zu beteiligen. Dreieicher Familien zahlen wie in den Vorjahren 140 Euro für das erste Kind, 70 für das zweite Kind und ab dem dritten Kind ist kein Beitrag zu entrichten.

Nähere Infos und die Anmeldeformulare finden sich im grünen Infoheftchen, das in den Grundschulen sowie öffentlichen Einrichtungen erhältlich und auf der Homepage (www.kijufö-dreieich.de) zu finden ist.

Für die Betreuung werden noch Co-Betreuer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gesucht. Infos zu den Ferienspielen gibt es bei Alexander Mühlmann, Telefonnummer 06103 601-235, Petra Krause, -234 oder Andrea Walter, -233, und zum Ferienprogramm bei Hilke Rütten, Telefonnummer 85987. (hok)