Dreister Betrüger fliegt mit Plagiaten auf Flohmarkt auf

Von: Erik Scharf

Offenbar gefälschte Artikel wollte ein Mann auf einem Trödelmarkt in Dreieich verkaufen. (Symbolfoto) © Steinach/Imago

Auf einem Trödelmarkt verkauft ein Mann offenbar gefälschte Ware. Zivilbeamte stellen über 100 Artikel sicher.

Dreieich – Dreiste Aktion in Dreieich: Am Sonntagmorgen (7. Mai) haben Zivilbeamte einen 31-jährigen Mann auf einem Trödelmarkt vorläufig festgenommen. Der Mann soll Plagiate auf einem Markt in der Robert-Bosch-Straße in Sprendlingen zum Verkauf angeboten haben. Das teilte die Polizei Südosthessen am Montag (8. Mai) mit.

Die Beamten waren zwischen 10 und 11.30 Uhr im Bereich des Nordparks unterwegs, als sie den mutmaßlichen Verkäufer bemerkten. Es handelte sich den Angaben der Polizei zufolge um hochwertige Kosmetik- sowie Elektroartikel, die als gefälschte Ware angeboten wurden.

Dreieich: Über 100 Artikel auf Flohmarkt sichergestellt

Insgesamt wurden über 100 Artikel sichergestellt, die bei einem Verkauf einen fünfstelligen Eurobetrag hätten einbringen können. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm droht nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Markengesetz. (esa)

Erst kürzlich musste ein Flohmarkt-Geschäft im Kreis Offenbach schließen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.