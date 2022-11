Bewaffneter überfällt Tankstelle in Dreieich – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von: Christoph Sahler, Erik Scharf

Ein bewaffneter Mann überfällt eine Tankstelle in Dreieich. Zwei Wochen später wird ein Verdächtiger dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Update vom Donnerstag, 3. November, 16.45 Uhr: Zwei Wochen nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Dreiech hat die Polizei einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Laut den Beamten sei der Beschuldigte dringend verdächtigt, am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 22 Uhr, die Tankstelle betreten und mit vorgehaltener Waffe Geld gefordert zu haben. Anschließend habe er die Tankstelle mit der Beute verlassen und sei geflüchtet.

Der in Dreieich lebende Verdächtige wurde kurz nach der Tat von der Polizei gefunden und kontrolliert. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine Waffe sicher. Hierbei habe der Verdächtige Widerstand geleistet, weshalb auch eine Anzeige wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhoben wurde.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das zuständige Fachkommissariat 11 der Kriminalpolizei Offenbach prüfen derzeit, ob der Festgenommene für weitere Überfalle auf Tankstellen, die jüngst in Dreieich verübt worden waren, verantwortlich ist, schreiben beide Institutionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen den 25-Jährigen. Die richterliche Vorführung soll am Donnerstagnachmittag erfolgen. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 / 8098-1234 um weitere Zeugenhinweise.

Bewaffneter überfällt Tankstelle – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Erstmeldung vom Donnerstag, 20. Oktober, 10.30 Uhr: Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr die Aral-Tankstelle in Dreieich-Offenthal überfallen. Der Täter betrat gegen 21.45 Uhr den Kassenraum, bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes. Die Beute stopfte der Räuber in einen Rucksack und flüchtete in Richtung des Autohauses an der Mainzer Straße.

Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, der mehr als eine halbe Stunde im Südwesten des Stadtteils im Einsatz war. Der Täter konnte dennoch entkommen. Er wird wie folgt beschrieben:

Mit einer Pistole als Waffe überfällt ein Mann eine Tankstelle in Dreieich-Offenthal. (Symbolfoto) © Deutzmann/Imago

20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlank

Drei-Tage-Bart

schwarze Haare

bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli, schwarzer Jacke und einer weiß-grauen Camouflagehose und einer Basecap.

Hinweise an die Kripo Offenbach: 069 8098-1234. (fm)

