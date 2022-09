Haben schon einiges durchgemacht: Verschmuste Kater-Rentner Bobby und Rudi suchen ein Zuhause

Von: Niklas Hecht

Das Tierheim Dreieich (Landkreis Offenbach) vermittelt Bobby und Rudi in neues Zuhause. Vor Kurzem war der Besitzer der beiden verschmusten Kater verstorben.

Dreieich - Bobby und Rudi haben in ihrem Leben schon so einiges durchgemacht. Seitdem kürzlich ihr Besitzer verstarb, leben die beiden älteren Kater im Tierheim Dreieich (Landkreis Offenbach). Bobby hat einen chronischen Schnupfen, der zwar nicht ansteckend ist, ihn aber für den Rest seines Lebens begleiten wird. Und auch Rudi ist nicht frei von Blessuren. Ihm mussten altersbedingt schon ein paar Zähne gezogen werden.

Nichtsdestotrotz beschreibt das Tierheim Dreieich die etwa 14 Jahre alten Kater in einem Beitrag auf Facebook als zugängliche und verschmuste Tiere. Besonders Bobby genieße ausgiebige Streicheleinheiten. Das Tierheim wünscht sich für das Duo ein ruhiges Zuhause - gerne auch in eine Familie mit ruhigen Kindern.

Bobby (l.) und Rudi suchen ein neues Zuhause. © Tierheim Dreieich

Rasse: Europäisch Kurzhaar-Mix

Geschlecht: männlich

Kastration: ja

Geburtsjahr: ca. 2008

Vermittlung: Wohnung

Die beiden Kater werden als Wohnungskatzen vermittelt. Bobby und Rudi gehören der Rasse Europäisch Kurzhaar an. Rudi ist dunkelt getigert, während Bobbys Fell rot ist. Interessierte können sich mit dem Tierheim Dreieich unter der Telefonnummer 06103/82788 oder per Mail (info@tierheim-dreieich.de) in Verbindung setzen.

Viele Menschen haben sich während der Corona-Zeit einen Hund oder eine Katze angeschafft, doch nicht alle haben auch nach dem Ende des Lockdowns noch Zeit für diese. Das wirkt sich auf die Tierheime in der Region rund um Offenbach aus.