Offenthaler Kirche strahlt dank Bier-Lasur in neuem Glanz

Erst nachdem das minutenlange Glockengeläut verklingt, öffnen sich die dunkelbraunen, noch nach Farbe riechenden Kirchenpforten knarrend. Bürgermeister Dieter Zimmer fragt beim Anblick der voll besetzten Kirche schmunzelnd: „Ja ist denn schon Weihnachten?“ Währenddessen lassen die rund 250 Besucher am Samstagnachmittag staunend ihre Blicke gen Decke und Empore schweifen. „Ein Schmuckstück“, sind sich viele von ihnen sicher: Die Kirche besticht durch die petrolblaufarbene Empore, dunkelbraun lasierte Kirchenbänke, edle, neue Beleuchtung und in Weiß-Gold gefasste Orgel.

Spannend, amüsant und sehr verständlich erläutern Restauratorin Katrin Elsner, Architekt Andreas Hein und Jörg Held, Meister im Vergolder-Handwerk und Geschäftsführer der Firma Steuernagel und Lampert, in einer Expertenrunde, welch ein Abenteuer die Restaurierung der Kirche aus dem 15. Jahrhundert war. Sie beantworten auch die Fragen des Publikums.

+ Zufrieden ist auch Pfarrer Marcus Losch. © Jost

Marcus Losch räumt dabei auch ein für alle Mal mit dem Gerücht auf, dass seine Vorgänger in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten das Innenleben der Kirche willkürlich grün angestrichen hatten. Denn Restauratorin Elsner bestätigt, dass sie bei den detaillierten Proben im Holz der Empore meist grüne Farbe auf ihrem Spatel hatte. Aber der Hartnäckigkeit von Timo Seibert, dem Denkmalschutzbeauftragten der Kirche, ist es zu verdanken, dass es zu einer Pigmentuntersuchung der alten Farbschichten kam. Er hatte in alten Kirchenbüchern entdeckt, dass sich ein Pfarrer vor mehreren hundert Jahren eine blaue Kirche gewünscht hatte. Und wirklich: Die Probe ergab, dass die ursprünglich blaue Farbe durch das Bindemittel chemisch zu Grün reagiert hatte. Bei jeder Innensanierung (1770, 1822, 1906, 1954 und 1980) wurde also nur Grün nachgestrichen, in dem Glauben, das sei die ursprüngliche Farbe gewesen.