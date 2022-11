Dreieich: Orientierung fürs Berufsleben bei Ausbildungsmesse

Von: Nicole Jost

Teilen

Auch viele Praxen suchen Verstärkung. Gerlinde Künzel von der Landesärztekammer warb auf der Messe um Arzthelferinnen. © jost

An der Weibelfeldschule in Dreieich konnten sich die 500 Schülerinnen und Schüler bei der Ausbildungsmesse über Zukunftsmöglichkeiten informieren. 52 Berufe und Institutionen stellten sich vor.

Dreieich - Die Schüler kleben förmlich an den Lippen der beiden Bundespolizisten, die in einem Klassenraum der Weibelfeldschule in Dreieich aus ihrem Berufsleben erzählen. Die Vorträge der Bundespolizei sind bei der Ausbildungsmesse sehr gefragt. Die Polizisten machen ihren „PR-Job“ gut, wecken die Lust an ihrem Beruf und betonen immer wieder die vielseitigen Möglichkeiten, die er mit sich bringt.

Auch wenn er nicht immer leicht ist und man manchmal besonderen Belastungen standhalten muss. „Aber es lohnt sich und es gibt so ziemlich für jedes Talent einen guten Einsatzort bei uns“, sagt einer der beiden Referenten. Besonders begehrt ist ein Arbeitsplatz in der Hubschrauberstaffel – der größten in Europa.

Die Jugendlichen sind nicht schüchtern und fragen die Beamten über ihre Einsatzgebiete aus. Einer der beiden war lange im Ausland, im Botschaftsschutz in Russland, Belgien und Pakistan eingesetzt. „Und was verdient man da so?“, will einer der Zehntklässler wissen. Selbst damit gehen die Männer transparent um: „Rund 7 000 Euro netto.“ Das sorgt für ein Raunen im Klassenzimmer.

Nicht alle Berufsbilder sind so aufregend an diesen drei Messetagen, die anders als früher auf die Nachmittage gelegt sind. Seit der Pandemie organisiert der Förderverein mit der Schule die Ausbildungstage nur noch für die eigenen Schüler, das sind rund 500, für die die Berufsorientierung wichtig ist – in allen drei Schulzweigen. 52 Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. „Die Arbeitgeber wissen, dass es nicht mehr ausreicht, einfach nur einen Infostand aufzustellen und darauf zu warten, dass die Schüler kommen. Sie müssen auf die Schüler zugehen, sie sich als künftige Fachkräfte sichern. Darauf gehen die meisten inzwischen ein“, sagt Sonja Roy, seit vielen Jahren die Organisatorin der Ausbildungsmesse.

Die Stadt Dreieich, händeringend auf der Suche nach Erziehern, hat sich etwas Spezielles einfallen lassen. Mit einem „Escape-Room“ weckt der Fachdienst das Interesse der Jugendlichen. „Das war wirklich sehr cool gemacht. Wir haben erst mal ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, worauf die Fragen abzielen, haben es aber dann doch geschafft“, erzählt Romy Wolfenstätter, Zehntklässlerin und auf der Suche nach beruflicher Inspiration. Erzieherin ist dann aber doch nicht ihr Traumberuf. Sie hat sich den Vortrag der Flugsicherung angehört und richtig spannend fand die Schülerin die Europäische Universität für Design.

Für Steuerberater Alexander Ficht ist die Messe jedes Jahr ein Pflichttermin. Er hat gute Erfahrungen gemacht und investiert seine Zeit gerne. „Es gibt immer ein, zwei besondere Gespräche – auch in diesem Jahr. Schüler, die wir zu Praktika einladen oder die von uns einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen. Unser bestes Beispiel haben wir heute sogar dabei“, erzählt der Steuerberater schmunzelnd. Seine Kollegin ist als Schülerin der Weibelfeldschule über die Ausbildungsmesse in sein Büro gekommen, hat eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht und sich dann weitergebildet, bis sie ihren Steuerberater gemacht hat und jetzt Partnerin ist. „Das können wir den Schülern natürlich gut erzählen.“

Von Nicole Jost