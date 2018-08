Actionreiche Freibad-Party

Da bleibt kaum ein Platz auf Hase, Schildkröte und Co. unbesetzt: Vor allem die riesigen Schwimminseln waren bei den jungen Besuchern der Poolparty im Parkschwimmbad beliebt. Bei über 30 Grad zählte das Freibad am Sonntag mehr als 3 000 Gäste.

Dreieich - Mehr noch als eine willkommene Abkühlung war die Poolparty im Parkschwimmbad: Bei weit über dreißig Grad konnten Kinder und Jugendliche im Freibad über aufblasbare Inseln toben und sich bei anderen Wasserspielen vergnügen.

Mira, Lena, Maxima und Johanna posieren breit lächelnd auf der Schwimminsel im Becken des Sprendlinger Parkbades. Diese Fotos werden eine tolle Erinnerung an einen grandiosen Sommertag bei weit über dreißig Grad mit den liebsten Freundinnen. Die elf und zwölf Jahre alten Mädels lassen es am letzten Ferientag noch einmal richtig krachen. Sie tanzen zur lauten Musik des Partyteams Zephyrus im Nichtschwimmerbecken, paddeln um die riesigen Spielinseln, genehmigen sich ein Eis und trocknen sich giggelnd in der Sonne. „Was für eine tolle Party. Ich mag das Sprendlinger Schwimmbad immer, aber das heute ist wirklich mega toll“, sagt Mira mit leuchtenden Augen, „da vergesse ich ganz schnell, dass die Schule wieder anfängt“, sagt das Mädchen kichernd.

Das Parkschwimmbad steht zur großen Poolparty ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Die erfahrenen Jungs von Zephyrus verstehen es, ihnen gute Laune zu bereiten. Mit fetzigen Spielen, bei denen die Kids um die Wette paddeln oder in großen, durchsichtigen Bällen über das Wasser rennen, ist ordentlich Action angesagt. Dazu laute Musik, viele Freunde und mächtig Trubel – das ist besser als Urlaub im Freizeitpark.

Die Animateure haben die Lage in den übervollen Becken gut im Griff. Wird das Toben auf den meterhohen Spielinseln zu doll, rufen sie die wilden Jungs mit dem Mikrofon zur Ordnung. Wie groß ihr Einfluss ist, zeigt sich immer, wenn ein neues Spiel angesagt ist. Innerhalb nur einer Minute ist das Becken leer, die Badegäste sitzen am Rand und strampeln das Wasser auf Kommando zur tosenden Spielfläche.

Bei den Stammgästen hofft Schwimmbad-Leiterin Dalila Kahl an diesem besonderen Tag auf Verständnis. Sie greift morgens um elf zum Mikrofon und bittet die Schwimmer um Nachsicht. Bahnenziehen im Kraulstil hat nämlich neben der Poolparty im Schwimmerbecker keinen Sinn, für die sportlich ambitionierten Parkbadfreunde ist schlichtweg kein Platz: „Helfen Sie alle mit, dass es ein unvergesslicher Tag für die Kinder wird, denn ihnen sind diese Stunden vor dem Schulbeginn voll und ganz gewidmet“, appelliert Kahl.

Saniertes Parkschwimmbad eröffnet Zur Fotostrecke

Für die Statistik des Sprendlinger Freibads ist die große Poolparty noch einmal ein Sahnehäubchen für diesen Supersommer: 3067 Gäste zählen die Frauen am Eingang an diesem Nachmittag. Sechs Wochen Ferien mit hochsommerlichen Temperaturen bedeuteten viele Gäste. Das Bad steuert damit auf einen neuen Rekord zu. Die lange angepeilten 80.000 Schwimmer will Kahl in dieser Woche erreichen. „Natürlich wissen wir, dass die Besucherzahlen immer wetterabhängig sind. Unser Chef hat uns ein gemeinsames Essen versprochen, wenn wir die magischen 80.000 erreichen. Ich schätze, wir sollten schon mal überlegen, wo wir hingehen“, sagt Kahl lachend.

Die letzte Supersaison für das Freibad war 2015: Damals kamen 79.399 Besucher ins Parkschwimmbad. In diesem Jahr gelinge es damit, dieses Ergebnis leicht zu toppen. Noch bis zum 9. September hat das Freibad seine Pforten geöffnet. So lange können zudem noch Kilometer für den Wettbewerb „Dreieich schwimmt“ gesammelt werden. Zum großen Saisonfinale gibt es dann zum zweiten Mal den Kids-Triathlon rund um das Parkbad und am Nachmittag die Siegerehrung. Wer den aktuellen Stand von Dreieich schwimmt erfahren möchte, kann das auf der Internetseite der Dreieicher Bäder einsehen: www.schwimmbaeder-dreieich.de. In Führung liegt derzeit eine Weibelfeldschülerin – mit stolzen 289.000 geschwommenen Metern. (zcol)