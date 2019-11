Aufräumen im Philippseicher Wald: Meterhohe Baumstamm-Stapel spiegeln Zerstörung wider

Baumstämme, so weit das Auge reicht – ein Anblick, bei dem Spaziergänger am Phlippseicher Waldrand schon mal Wehmut befallen darf. FotoS: JOST

Die Holzmengen am Wegesrand sind riesig, Baumstämme, zum Teil meterlang, sind fein säuberlich aufeinandergestapelt.

Dreieich – „Wir haben uns mit einem Forstunternehmen ans Aufräumen gemacht“, kommentiert Waldbesitzer Marcus Theobald. Schätzungsweise 40 Hektar Wald sind es, die rund um das Hofgut Philippseich wachsen. Gut ein Drittel davon, zwölf bis 14 Hektar, sind Opfer des Sturms geworden. Nachdem Theobald mit seinem Team auf dem Schlossgelände aufgeräumt hatte, ist er eine Woche nach dem Sturm mit dem Forstunternehmen in den Wald gegangen und hat die dortigen Schäden inspiziert. „Das ist schon immens. Wir hatten einen sehr gesunden Mischwald mit Buchen, Eichen, Rubinien, ein paar Kiefern und auch ein paar Exoten wie Ulmen. Es tut schon weh, zu sehen, wie licht es ist, jetzt wo die umgefallenen Bäume rausgeschafft sind“, stellt Theobald fest.

Philippseicher Wald: Schaden ist enorm

Annähernd 2 000 Festmeter Holz lagern an dem öffentlichen Weg, weitere 4 000 Festmeter jeweils an den Waldrändern. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm – zumal der Holzpreis sturm- und schädlingsbedingt derzeit im Keller ist. „Aber es nutzt nix. Wir müssen den Wald jetzt räumen. In zwei Jahren ist das Holz verfault und wir haben gar nichts mehr davon“, sagt Theobald.

Wie geht es mit den Bäumen rund um Philippseich weiter? „Wir haben entschieden, dass wir zunächst mal auf Naturverjüngung setzen“, kündigt Marcus Theobald an. Die Natur schaffe es sehr gut, jungen Bäumen eine Chance zu geben. Der Mensch müsse lediglich dann und wann helfend eingreifen, damit auch wieder ein Mischwald entstehen könne. „In zwei Jahren sehen wir weiter und schauen, wo eine Aufforstung notwendig ist“, kündigt der Waldbesitzer an. Er will seine Bäume aufmerksam im Blick behalten und für die Zukunft wieder stärken. „So einen großen Verlust wie in diesem August habe ich nie zuvor erlebt“, verrät er. Es wird lange dauern, bis der Phlippseicher Wald sich von diesen Schäden erholt haben wird. njo

