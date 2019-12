Projekt „RaBe-Zeit“: Ehrenamtliche besuchen Senioren zu Hause und unternehmen Ausflüge

Es dauert gefühlt nur zehn Sekunden, bis Marianne Kalus nach dem Klingeln von Christina Martin-Herzog die Wohnungstür öffnet. Die alte Dame hat schon freudig auf ihren Besuch gewartet. Herzlich nehmen sich die beiden Frauen bereits im Hausflur in den Arm.

Dreieich – Dann hilft Christina Martin-Herzog der Seniorin im Rollstuhl ins gemütliche Wohnzimmer. Ein kleiner Weihnachtsbaum leuchtet vom Beistelltisch, Marianne Kalus hat selbst gebackene Bethmännchen für ihren Besuch gerichtet. Nicht einen kurzen Moment brauchen die beiden um miteinander warm zu werden, direkt sind sie in ein angeregtes Gespräch vertieft.

Alle zwei Wochen, meist sonntags, besucht die ehemalige Kita-Leiterin Martin-Herzog die Seniorin zu Hause. Sie ist Teil des Projekts „Rabe-Zeit“, das das RaBe-Mehrgenerationenhaus im Stadtteilzentrum im Sprendlinger Norden seit Ende der Sommerferien organisiert. Ehrenamtliche schenken dabei Senioren ihre Zeit. Wie oft sie sich treffen und was sie dabei machen ist individuell – worauf eben beide Lust haben und, was noch möglich ist.

Bei Martin-Herzog und Kalus ist das noch ganz schön viel: Die 91 Jahre alte Seniorin ist seit einem Unfall vor elf Jahren gehbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen – aber sonst noch topfit und voller Lebensfreude. „Wir machen das, was Frau Kalus alleine eben nicht machen kann. Wir gehen gerne raus und kehren zum Kaffeetrinken und Kuchenessen irgendwo ein. Wir waren schon im Stadtcafé und im Bürgerpark, Frau Kalus hat mir ihren Garten gezeigt, und in der vergangenen Woche habe ich sie zu mir nach Hause eingeladen und sie hat meine Familie kennengelernt“, erzählt Christina Martin-Herzog. Sie engagiert sich seit ihrer Pensionierung vor vier Jahren sehr gerne ehrenamtlich, die Sprendlingerin ist beim Hospiz-Dienst in der Sterbebegleitung bei den Maltesern aktiv und im öAi-Caé bei der Betreuung von Arbeitslosen. „Mir selbst geht es so gut, diese Arbeit erdet mich, ich nehme nicht alles als Selbstverständlichkeit hin. Ich möchte gerne etwas von meiner Zeit geben und es gibt mir auch so viel zurück“, erzählt die 67-Jährige. Dazu kommt, dass die Wohnung der Seniorin für sie fußläufig zu erreichen ist und der Besuch für sie kein großer Aufwand bedeutet. Christina Martin-Herzog berichtet, dass sie auch schon von Marianne Kalus viel gelernt habe, beispielsweise wie beschwerlich der Weg mit dem Rollstuhl durch die Stadt ist und, auf welche Hindernisse man dabei trifft. Und es sei schön, zu sehen, wie hilfsbereit andere Menschen im Umgang mit der Seniorin im Rollstuhl oft sind.

Marianne Kalus bezeichnet die Besuchzeiten als ein „wunderschönes Geschenk“: „Endlich, ich habe elf Jahre darauf gewartet“, sagt sie lächelnd. So lange ist ihr Unfall her und im gleichen Jahr ist auch ihr Mann verstorben. Oft ist sie einsam, so alleine in ihrer Wohnung. „Ich bin ja nicht krank, aber ich komme im Rollstuhl eben alleine nicht mehr aus dem Haus aus dem ersten Stock ohne Fahrstuhl. Und manchmal bin ich es einfach leid, die Wände anzuschauen.“ Gerne nutzt sie das städtische Angebot vom Urlaub ohne Koffer, das ihr einmal im Jahr einen kurzen Ausflug ermöglicht. Bei allem anderen sei es einfach schwierig es zu organisieren, weil sie eben so unbeweglich ist. Um so wichtiger ist ihr die neue RaBe-Zeit.

Und das strahlen beide Frauen aus: Sie mögen sich wirklich, haben sich etwas zu erzählen und genießen die beiden Stunden am Sonntagnachmittag miteinander. „Ja, unsere Chemie stimmt, das ist ein Glücksfall“, sagt Martin-Herzog. Es bedeute ihr viel, wenn ihre Seniorin am Ende eines Nachmittages sagt, wie schön es wieder war. „Darüber freue ich mich jedes Mal“, so die Ehrenamtliche. Für die Zukunft hat sie noch einiges mit Marianne Kalus vor. Die beiden Frauen planen im Frühjahr einen Ausflug auf das Hofgut Neuhof. Bis dahin muss Martin-Herzog noch klären, ob es möglich ist, Kalus in ihrem privaten Auto mitzunehmen. Das hänge an Versicherungsfragen.

Für Veronika Martin, Projektleiterin der RaBe-Zeit und Mit-Koordinatorin des RaBe Mehrgenerationenhaus, sind das die zwischenmenschlichen Geschichten, die das Projekt zu einem Erfolg werden lassen. „Für uns sind die Besuche bei den Senioren darüber hinaus eine gute Gelegenheit, zu sehen, was sich Senioren eigentlich wünschen? Wo gibt es noch Probleme? Wie können wir mit unserem Angebot das Leben leichter machen?“, sagt Martin, die mit den ehrenamtlichen Zeit-Schenkern auch im Austausch ist.

VON NICOLE JOST