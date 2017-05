„Das ist für Radler lebensgefährlich“

Dreieich - Auf diesen Tag warten Radfahrer seit Jahren. Am Montag, 29. Mai, soll Verkehrsminister Tarek Al-Wazir nach langen Verzögerungen den Radweg zwischen Götzenhain und Neu-Isenburg freigeben. Doch es gibt weitere Schwachstellen für Radler in der Region. Von Holger Klemm

Auf ein Problem macht Eva Simon-Müller aus Heusenstamm aufmerksam, die täglich mit ihrem Velo auf dem Weg zur Arbeit nach Langen unterwegs ist. Dabei nutzt sie die „Beste Wiesenschneise“ und muss zweimal die B459 und die L3317, an der der Radweg gebaut wird, queren. Und das ist ihren Angaben nach gar nicht so einfach. „Das empfinde ich an diesen beiden Stellen als lebensgefährlich, da von beiden Seiten viele Autos dicht hintereinander kommen, ohne jede Lücke, jeden Tag“ schreibt sie und wundert sich, dass da noch nichts passiert sei. Ihren Beobachtungen nach gibt es dort immer viele Radler, die über diese Straßen müssen und lange auf eine passende Lücke beziehungsweise auf freundliche Autofahrer zu warten haben, die sie passieren lassen.

An beiden Stellen wünscht sich die Heusenstammerin eine Querungshilfe in Form einer schmalen Verkehrsinsel oder noch besser in Form einer Radlerampel wie beispielsweise am Gut Neuhof. Dazu hat sie sich an den ADFC, an Hessen Mobil, an die Stadt Dreieich und den Kreis gewandt.

Auch Bernd Kiefer, Vorsitzender des ADFC, wünscht sich an den genannten Stellen eine Querungshilfe. Das sei angemessen, da dort viele Radler nicht so leicht über die Straßen kommen. Und der Radverkehr werde noch weiter zunehmen, ist sich Kiefer sicher. Da es sich um eine Bundes- und Landesstraße handelt, seien aber Bund und Land zuständig.

Bilder: Fahrradbasar in Offenbach Zur Fotostrecke

Auch Hessen Mobil ist das Problem bekannt. Sprecherin Frauke Werner weist daraufhin, dass seitens des Kreises unter Beteiligung der Städte und Gemeinden sowie des ADFC eine Karte erarbeitet wurde, die die bekannten Querungsstellen für den Radverkehr an den überörtlichen Straßen aufzeigt. Diese sei Hessen Mobil Anfang des Jahres vorgestellt worden. Dabei sei auch über die Reduzierung der Anzahl der durch Radler genutzten Wald- und Wiesenanbindungen an die überörtlichen Straßen durch eine mögliche Bündelung der Querungsstellen gesprochen worden. Auf Grundlage dieser Karte soll nun eine Prioritätenliste der benannten Punkte gemeinsam erarbeitet werden. In Verbindung mit dem Kreis, den Kommunen, der Polizei und Hessen Mobil müsse dann entschieden werden, welche Vorkehrungen zu treffen sind. Als kurzfristige Maßnahme sei über die Aufstellung von Gefahrenschildern „Achtung Radverkehr“ gesprochen worden. Nach einer Anordnung werde Hessen Mobil diese zeitnah aufstellen. (hok)

Rubriklistenbild: © dpa