Sanierung der August-Bebel-Straße: Radfahrer stärker berücksichtigen

Auf großes Interesse stieß der Infoabend zur Sanierung der August-Bebel-Straße. An die 40 Anwohner waren in den Clubraum des Bürgerhauses gekommen.

Die Sanierung der August-Bebel-Straße ist längst beschlossene Sache, das Geld für die 2,3 Millionen Euro teuren Arbeiten steht im Haushalt bereit.

Dreieich –Die ursprüngliche Planung wurde nach Kritik des ADFC und des Runden Tischs Radverkehr noch einmal überarbeitet, um die Radfahrer stärker zu berücksichtigen.

Oliver Spörecke vom Planungsbüro Ingenieurgesellschaft Weiland stellt die überarbeitete Fassung beim Infoabend im Clubraum des Bürgerhauses vor. Der rund 850 Meter lange Streckenabschnitt soll nach den neuen Planungen von der Eisenbahnstraße in Richtung Fichtestraße einen 1,5 Meter breiten Radschutzstreifen bekommen. „Für eine echte Fahrradspur ist die Straße nicht breit genug. Solch ein Streifen muss 1,80 Meter breit sein und darf auch von den Autos nicht befahren werden – das ist hier nicht möglich“, erläutert Spörecke den rund 40 Anwohnern und Kommunalpolitikern.

Die Kreuzung mit der Liebknechtstraße hat eine besondere Bedeutung wegen der dortigen Fahrradstraße. Dieser Übergang soll mit einer Bedarfsampel geregelt werden. „Wir sparen uns hier eine richtige Ampel, weil sie den Verkehrsfluss maßgeblich bremsen würde“, sagt Karl Markloff, Leiter des städtischen Ressorts Infrastruktur und Umwelt. Radfahrer können so an die Straße heranfahren und sie kreuzen, wenn sie frei ist. Diejenigen, die sich das im Berufsverkehr nicht trauen, sollen künftig die Möglichkeit der Bedarfsampel haben, um sicher die August-Bebel-Straße zu passieren. Über diese Planungen gibt es ein wenig Unmut, weil einige Anwohner sich auf Höhe der Liebknechtstraße eine richtige Ampel wünschen, um auch für die Fußgänger einen weiteren sicheren Übergang zu schaffen.

Neu ist die Verkehrsregelung an der Kreuzung der Bebel- mit der Fichtestraße. Die Fußgänger bekommen zum Überqueren der Straße vor der Kreuzung eine zusätzliche Mittelinsel. „Das nimmt dem Verkehr eine gewisse Geschwindigkeit und bietet den Fußgängern Sicherheit“, erläutert der Fachplaner. Die für die Kreuzung zunächst angedachte Kreisellösung wurde aus Kosten- und Platzgründen wieder verworfen. Dafür wird die Vorfahrtsregelung an dieser markanten Stelle geändert: Autofahrer, die aus der Fichtestraße links in die August-Bebel-Straße abbiegen wollen, haben in Zukunft Vorfahrt. Kenntlich gemacht wird dies durch eine Aufpflasterung der Straße, wie es schon am Ende des Hainer Weges in die Bleijswijker Straße in Götzenhain gelöst ist. Wer von der August-Bebel-Straße in die Hegelstraße geradeaus fahren möchte, muss den anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt gewähren. Dies wird durch die Aufpflasterung sichtbar.

Neu ist auch die Parksituation: In der August-Bebel-Straße soll künftig in Richtung Bürgerhaus auf der rechten Straßenseite ein Halteverbot eingerichtet werden, dafür bekommen die Autofahrer Haltebuchten auf der linken Straßenseite und angelegte Parkplätze in den Stichstraßen. Insgesamt sind es 68 Stellplatzmöglichkeiten – doch ein paar weniger als vorher. Noch einmal neun Parkplätze würden einer zweiten Planungsvariante zum Opfer fallen. Es gibt die Option, zwischen Stettiner und Fichtestraße auch auf der anderen Straßenseite einen Fahrradschutzstreifen zu markieren – dann fallen aber die genannten Parkbuchten dort weg. Die alte Planung, die Tempo 30 auf der gesamten Strecke vorsieht und auf kompletter Länge zwei Meter breite Gehwege, bleibt erhalten.

Bürgermeister Martin Burlon betont zum Abschluss, dass letztendlich die Stadtverordneten über die Gestaltung der Straße entscheiden. Ihm ist daran gelegen, dass diese Entscheidung möglichst bald nach der Sommerpause fällt, damit die Förderanträge an das Land Hessen gestellt werden können. Die umfassende Sanierung und der Umbau der August-Bebel-Straße könnte dann Anfang 2020 endlich starten.

VON NICOLE JOST