Am 3. April beginnt die Sanierung der B486

Dreieich - Davor graust es den Autofahrern in der Region seit Monaten, doch es gibt kein Zurück mehr. Am Montag, 3. April, beginnt die Sanierung der Bundesstraße 486 zwischen Offenthal und Langen. Von Frank Mahn

+ Eine der Hauptverkehrsadern in unserer Region wird am Montag gekappt. Voraussichtlich fünf Wochen bleibt die Bundesstraße 486 zwischen Offenthal und Langen gesperrt. Gestern wurden die ersten Umleitungsschilder aufgestellt. © Maps4News/cz Die Vollsperrung zwingt die Verkehrsteilnehmer dazu, sich neue Wege zu suchen. Das riecht nach Chaos vor allem zu den Spitzenzeiten morgens und abends. Kleines Trostpflaster: Es gibt (vorerst) keine zeitliche Überschneidung mit den Arbeiten auf der Autobahn 661. Etwa 24.000 Autos sind täglich auf der B 486 zwischen Offenthal und Langen unterwegs. Das jedenfalls besagt die jüngste Verkehrszählung der Landesbehörde Hessen Mobil. Ab Montag wird auf der stark frequentierten Ost-West-Achse die Decke erneuert, was sich auf den Verkehr in der gesamten Region auswirken wird. „Es wird gewaltig knirschen“, sagt Karin Eisenhauer, im Dreieicher Rathaus Ressortleiterin für Sicherheit und Ordnung. Immerhin ist es der Stadt gelungen, Schlimmeres zu verhindern. Die Verantwortlichen haben darauf gedrängt, dass die Fahrbahnerneuerung auf der A 661 nicht ebenfalls im April anläuft. Dort wird bekanntlich Flüsterasphalt eingebaut, um den Forderungen von Dreieichenhainer Anwohnern nach Lärmschutz nachzukommen. Hessen Mobil hat reagiert und lässt die Baumaschinen dort erst im Mai anrollen.

Die Planung der Straßenbehörde sieht für den ersten Abschnitt auf der B 486 knapp fünf Wochen vor. Los geht es zum Start der Osterferien Anfang nächster Woche, am 5. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auf Wunsch der Stadt Dreieich hat Hessen Mobil eingelenkt und will den ersten Abschnitt nun in einem Rutsch durchziehen. Das heißt: Von Montag an wird nicht nur der Bereich zwischen Philippseicher Straße (L 3317) und Koberstädter Straße (K 172) gesperrt, sondern bis zur Südlichen Ringstraße in Langen. Das soll den Effekt haben, dass die Dreieichenhainer nicht von zwei Seiten unter zusätzlichem Verkehr zu leiden haben, denn aller Voraussicht nach kriegen sie schon einiges von dem ab, was über die Philippseicher Straße und den Geißberg hereinkommt. Flüssig wird’s dort allerdings nicht laufen, allein schon wegen der geänderten Vorfahrt an der Langener Straße.

Das Wichtigste zum Thema Stau Zur Fotostrecke

Wenn auf der Bundesstraße alles so läuft wie vorgesehen, schließt sich am 8. Mai der Beginn der Arbeiten auf der A 661 an. Sie sollen bis Ende August beendet sein. Nach den Worten von Hessen-Mobil-Sprecherin Suzanne Braake werden währenddessen in beide Richtungen weiterhin zwei Fahrbahnen zur Verfügung stehen, wobei eine auf die Westseite, also die Sprendlinger Seite verschwenkt wird. Allerdings dürfte es ab Anfang Juli ein Geduldsspiel werden, in Langen auf die Autobahn zu kommen: Dann ist der zweite Sanierungsabschnitt der B 486 mit der Nordumgehung an der Reihe. Angepeiltes Ende: Mitte September.

Derweil ist gestern bekannt geworden, dass es auf der A 661 kein Tempolimit rund um die Uhr geben wird. Das hessische Verkehrsministerium hat einen entsprechenden Antrag der Stadt erneut abgelehnt. Nähere Informationen dazu folgen in unserer morgigen Ausgabe. Die gute Nachricht zum Schluss: Hessen Mobil geht aktuell davon aus, dass der Radweg zwischen Götzenhain und Neu-Isenburg entlang der L 3317 Ende April/Anfang Mai fertiggestellt ist.

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Maps4News/cz