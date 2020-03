Frau will sich scheiden lassen – doch das gelingt seit zehn Jahren nicht

Eine Frau aus Dreieich will sich scheiden lassen - und das seit Jahren. Doch das Scheidungsverfahren zieht sich und kostet sie mittlerweile ein Vermögen.

Dreieich – Eine Trennung mit drei kleinen Kindern ist wohl nie schön – aber wenn der Entschluss für eine Scheidung gefallen ist, ist der Wunsch groß, die Rechtsangelegenheiten möglichst schnell zu klären. Es geht schließlich darum, ein neues Leben anzufangen.

Dreieich: Frau wartet seit Jahren auf die Scheidung

Susanne Müller (Name von der Redaktion geändert) hat sich ihre Scheidung jedenfalls anders vorgestellt: Im Dezember 2010 ist ihr Antrag beim Amtsgericht in Langen eingegangen und bis heute ist sie nicht von ihrem Mann geschieden. „Ich möchte gerne wieder heiraten, ich möchte den Namen loswerden und ich habe langsam das Gefühl, ich komme aus der Nummer einfach nicht raus“, sagt Susanne Müller. Dass die Ehe geschieden werden soll, stellt keine der gegnerischen Parteien infrage. Über den Vermögensausgleich gibt es durchaus noch Diskussionsbedarf, aber: „Mein Hauptanliegen ist jetzt erst einmal die Scheidung. Der Antrag, die Scheidung und den Vermögensausgleich in zwei getrennten Verfahren zu verhandeln, läuft. Mir wäre schon geholfen, wenn es eine Unterschrift auf den Scheidungspapieren gäbe“, so die Ehefrau wider Willen.

Scheidung in Dreieich: Gerichte vollkommen überlastet

Woran hängt es, dass der Prozess nicht ins Laufen kommt? In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Termine am Amtsgericht Langen, meist einen oder zwei im Jahr, wie Müller erzählt.

Ein grundsätzliches Problem ist, dass die Gerichte völlig überlastet sind. Dann haben bei Familiengerichtsfällen – wozu auch eine Scheidung gehört – immer die Kindschaftsfälle Vorrang. Erschwerend kommt in diesem Fall hinzu, dass es mehrere Richterwechsel gab. Eine Richterin ging in Mutterschutz, ein zweiter und ein dritter Richter kamen ins Verfahren, bis der Fall wieder auf dem Schreibtisch der ursprünglichen Richterin landete. „Ich mache der Frau persönlich gar keinen Vorwurf. Jeder der an unserem Fall beteiligten Richter muss sich immer wieder neu in die Akten einarbeiten. Und das ist inzwischen eine komplette Umzugskiste voll“, schildert Susanne Müller. Aber es könne nicht sein, dass sie und ihre Kinder, von denen die Jüngste inzwischen fast volljährig ist, die Leidtragenden seien. „Ich möchte mit der Ehe einfach abschließen. Es ist für mich emotional ein sehr großer Unterschied, ob ich geschieden bin oder nicht“, sagt die Frau aus Dreieich.

Scheidung in Dreieich: Frau gab bereits horrende Summe für das Verfahren aus

Mal ganz abgesehen von den finanziellen Dimensionen, die das Verfahren angenommen hat. Rund 100 .000 Euro habe sie inzwischen in Gerichts-, Gutachten- und Anwaltskosten investiert, so Müller. Der finanzielle Schaden wird wegen der Vermögenswerte und des Hauses, in dem die Familie jetzt lebt und ihr zur Hälfte gehört, immer größer. Das sei der Grund, warum ihrem Noch-Mann die Verzögerung eher in die Karten spiele. „Mein Anwalt, inzwischen 66, hat mir versprochen, dass er so lange arbeitet, bis die komplette Scheidung durch ist“, sagt Müller, die das Vertrauen in die Justiz verloren hat.

Anwalt in Dreieich: „Verweigerung seitens des Gerichts“

„Dass sich ein Verfahren verzögert bei großen Vermögenswerten und der Einbringung von verschiedenen Gutachten, kommt vor. Aber wir sprechen hier von fast zehn Jahren. Es geht hier um eine Verweigerung seitens des Gerichts. Das ist mir so noch nicht passiert“, sagt Müllers Anwalt Claus-Peter Wörner. Und das mit einer Erfahrung von 38 Jahren und 5 000 Scheidungen – darunter zwei eigene, wie er offen anmerkt. Mit Anfragen und Beschwerden im Amtsgericht in Langen habe er bislang keinen Erfolg gehabt: „Die Richterin ist sehr nett, aber bei der Nachfrage nach einem konkreten Termin, wann wir mit dem Abschluss der Scheidung rechnen können, da beiße ich auf Granit.“ Der Jurist aus dem Schwäbischen stellt die entscheidende Frage: „Warum schafft die Justiz nicht so viele Stellen, dass Verfahren wie dieses vermieden werden? Ich sehe ein, dass Kindschaftsprozesse vorgehen, aber nach zehn Jahren ist es nicht mehr zu erklären.“

Amtsgericht Langen: „Das ist ein außergewöhnliches Verfahren“

Wie bewertet das Amtsgericht Langen den Vorwurf der Überlastung? „Es ist keinesfalls üblich, dass Scheidungsverfahren so lange dauern“, sagt Direktor Volker Horn auf Anfrage. Er hat sich die Aktenberge angesehen und kommt zu dem Schluss: „Das ist ein außergewöhnliches Verfahren.

Je größer das Vermögen ist, desto erbitterter wird gestritten. Zumal diese Werte ja nicht auf der Bank liegen. Es geht um Immobilien, Autos und Geschäftsanteile, die unter den Partnern aufgeteilt werden müssen. “.

Horn sieht nur einen „kleinen Teil Schuld“ bei „den in der Tat sehr überlasteten Gerichten“. So habe der Antragsgegner offensichtlich ein Interesse daran, das Verfahren zu verzögern, meint Horn nach Studium der Akten. Die im Juli 2012 ausgesprochene Vermögensauskunft wurde erst im Jahr 2014 vor Gericht eingebracht, das Gutachten über die Vermögenswerte hat von 2016 bis 2019 drei weitere Jahre gedauert.

Scheidung in Dreieich: Aufteilung des Vermögens zieht Verfahren in die Länge

„Es gab ein Güteverfahren, dem beide Verfahrenspartner zugestimmt haben. Das ist aber am Oberlandesgericht im November 2019 wieder ohne Einigung gescheitert“, bedauert Horn. Wann das Paar endlich als geschiedene Leute getrennte Wege gehen kann, vermag er nicht zu sagen. „Es wird jetzt vor allem daran liegen, wie sich die Beteiligten verhalten.“

Die mit dem Fall betraute Familienrichterin Anja Möller bezeichnet die Situation als „hochkomplex“. Sie macht aber Hoffnung auf eine Abtrennung der Verfahren, damit Susanne Müller zumindest geschieden ist. Über die Aufteilung des Vermögens könnte in einem zweiten Verfahren entschieden werden.

Von Nicole Jost

