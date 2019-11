Dreieich aus Schutzschirm entlassen

Grundsteuererhöhung vermutlich nicht notwendig

Dreieich steht nicht mehr unter der „Schirmherrschaft" des Landes: Finanzminister Thomas Schäfer (Mitte) hat die Stadt gestern „entlassen". Das freut Bürgermeister Martin Burlon (rechts) und Stadtrat Heinz-Georg Stöhs.

Was haben Grasellenbach, Steinau an der Straße und Dreieich gemeinsam? Alle drei Kommunen haben den Schutzschirm des Landes in Anspruch genommen – und sind gestern aus dem Rettungsprogramm verabschiedet worden.