Holzvermarktung: Dreieich beauftragt privaten Dienstleister 

Allerorten stapelt sich das Holz, wie hier am Waldparkplatz an der Koberstädter Straße. Die Vermarktung ist aktuell schwierig.

Anfang August haben 32 Städte und Gemeinden das Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach gegründet. Die Anstalt öffentlichen Rechts betritt damit notgedrungen Neuland und wird sich künftig um die Vermarktung der Holzbestände kümmern.

Dreieich - Die Stadt Dreieich geht einen anderen Weg. Sie hat mit dieser Aufgabe die Forstservice Taunus GmbH betraut. Das Unternehmen mit Sitz in Selters wirbt auf seiner Homepage mit einem forstlichen Rund-um-Service für private und kommunale Waldbesitzer.

Notwendig wurde die Neustrukturierung nach einer Entscheidung des Bundeskartellamtes. Nach einer Klage der Holzindustrie Baden-Württemberg untersagte die Behörde dem Landesbetrieb Hessen-Forst aus Wettbewerbsgründen, sich weiterhin im Auftrag von Städten und Gemeinden um den Verkauf zu kümmern. Aus Sicht von Bürgermeister Martin Burlon „ist es bedauerlich, dass hierdurch eine eingespielte Zusammenarbeit mit Hessen-Forst in diesem Bereich beendet werden muss“.

Die Waldflächen der Stadt, es handelt sich um rund 200 Hektar, werden aber weiterhin von Hessen-Forst betreut. Burlon: „Die Unterhaltung durch das Forstamt in Langen ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus Gründen ökologischer Forstwirtschaft im Sinne von Umwelt- und Naturschutz sinnvoll.“

Dreieich: Forstservice Taunus GmbH kümmert sich um Holz-Vermarktung

Die Verwaltungsaufgaben für den Wald in Dreieich hat der städtische Dienstleistungsbetrieb (DLB) übernommen. Das heißt auch: Besitzer von Kaminen oder Kaminöfen mit Motorsägen-Führerschein, die ihr Holz in städtischen Wäldern selbst machen wollen, bekommen die sogenannten Lesescheine nicht mehr beim Forstamt, sondern beim DLB mit Sitz in Neu-Isenburg. Ansprechpartner ist Sylvio Jäckel, der unter der Telefonnummer 06102/3702355 oder per E-Mail an s.jaeckel@dlb-aoer.de zu erreichen ist. Die „Saison“ beginnt in wenigen Wochen und beschränkt sich auf die kalte Jahreszeit.

Allerdings können derzeit viele Waldflächen noch nicht betreten werden, weil die verheerenden Sturmschäden vom 18. August es nicht zulassen. Der Dienstleistungsbetrieb konzentriert sich weiterhin darauf, die innerstädtischen Flächen zu räumen und zu sichern.

Immer wieder gibt es leichtsinnige Menschen, die Absperrungen ignorieren. „Wir warnen dringend davor, dort in den Wald zu gehen, wo die Wege noch gesperrt sind oder in anderen Bereichen die Wege zu verlassen“, sagt Roland Piper, Leiter des Forstamtes Langen. Lose, herabhängende oder beschädigte Äste könnten unvermittelt abbrechen und im schlimmsten Fall jemanden verletzen.

Dreieich: Wald teilweise wegen Sturmschäden noch gesperrt

Auch Teile des Stadtwalds in Dreieich wurden bei dem Unwetter verwüstet. „Wir haben die größten Schäden östlich der Koberstädter Straße, wo unser Wald an den Landeswald grenzt“, sagt Sylvio Jäckel und nennt eine Zahl, die sonst der üblichen Jahreseinschlagmenge entspricht: tausend Festmeter. Allerhand Arbeit also für die Forstservice Taunus GmbH, zumal durch die beiden trockenen Sommer noch mehr Holz auf den Markt kommt. Folge: Die Preise sind in den Keller gerauscht. Von Frank Mahn