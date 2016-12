Vorfahrt für den Radverkehr

Verbindung zwischen dem Bahnhof Buchschlag und der Sprendlinger Innenstadt

Dreieich - In anderen Städten sind sie längst an der Tagesordnung. In Dreieich kommt die erste Fahrradstraße im neuen Jahr und soll gleich zur längsten in ganz Hessen werden. Von Holger Klemm

Damit ist eine komfortable Verbindung für Pedaleure zwischen dem Bahnhof Buchschlag und der Hauptstraße in Sprendlingen geplant. Bereits seit einiger Zeit versucht die Stadt, die Radler mit verschiedenen Maßnahmen zu fördern, um ihren Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen weiter zu steigern. Mit der geplanten Fahrradstraße wird nun Neuland betreten und ein weiterer Schritt in Richtung Förderung der Nahmobiliät sowie des Klimaschutzes gegangen, wie Erster Stadtrat Martin Burlon betont. Die Strecke führt über Ernst-Ludwig-Allee, Bogen- und Brückenweg, Liebknecht-, Joinviller und Auestraße. Als erster Abschnitt wird der Bereich zwischen Bahnhof Buchschlag und Liebknechtstraße in Höhe der August-Bebel-Straße hergerichtet.

Die komplette Maßnahme unterstützt der Bund mit etwa 152.000 Euro und damit mit mehr als 62 Prozent. Die Gesamtkosten betragen etwa 243.000 Euro. Nach entsprechenden Vorarbeiten des Runden Tisches Radverkehr haben die Stadtverordneten bei den Haushaltsplanberatungen die entsprechende Mittel bereitgestellt. Zu der Maßnahme hat der Magistrat ein Faltblatt erarbeitet, das an die Haushalte verteilt wird, die demnächst an der ersten Dreieicher Fahrradstraße liegen. Außerdem gibt es eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr im Gemeindehaus von St. Laurentius, Eisenbahnstraße 57. Dabei will der Magistrat das geplante Konzept vorstellen und Fragen beantworten.

Radfahrer sollen in diesem Bereich klaren Vorrang haben. Die Fahrbahn ist in erster Linie zum Radeln da. Das heißt aber nicht, dass keine Autos mehr zugelassen sind. „Anwohner, Besucher und Lieferverkehr werden wie bisher Haus oder Wohnung mit dem Auto erreichen und das auch wie gewohnt abstellen können. Jedoch dürfen sie den Radverkehr dort weder gefährden noch behindern“, berichtet Dieter Fröhlich, ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter der Stadt. Dazu werden die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt.

Die Vorteile liegen für die Experten auf der Hand: Fahrradstraßen sollen sichere Wege durch die Stadt ermöglichen. Zudem dürfen die Radler nebeneinander fahren. Die Höchstgeschwindigkeit für alle Verkehrsteilnehmer beträgt 30 Kilometer pro Stunde, egal mit welchen Fahrzeug sie unterwegs sind. „Wenn nötig, müssen Autos ihre Geschwindigkeit an die des Radverkehrs anpassen“, sagt Fröhlich. „Für Fußgänger ändert sich nichts.“ Weiterhin gebe es die übliche Aufteilung in Fahrbahn und Gehwege. Ansonsten gelten seinen Angaben nach die bekannten Regeln zur Fahrbahnbenutzung und Vorfahrt. Bis auf die Kreuzung mit der Hainer Trift bleibt es bei dem nun geplanten ersten Abschnitt vom Buchschlager Bahnhof bis zur August-Bebel-Straße bei Rechts vor Links. Das bedeutet auch, dass in der Fahrradstraße das Radeln auf dem Gehweg verboten ist, außer für Kinder unter zehn Jahren.

Nicht zu verwechseln ist die Fahrradstraße mit einem Radweg oder einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Das entsprechende Gesetz für Fahrradstraßen gibt es seit dem Jahr 1997. Vorher wurde das Konzept erfolgreich getestet. Erfahrungen zeigen seitdem, dass die Unfallzahlen in den umgewandelten Straßen zurückgegangen sind. „Wir folgen dem Beispiel vieler Städte“, unterstreicht Burlon. Fahrradstraßen gibt es mittlerweile in vielen Kommunen, beispielsweise in Langen, Darmstadt, Frankfurt, Seligenstadt, Wiesbaden, Dieburg, um nur einige im Rhein-Main-Gebiet zu nennen. Doch keine sei so lang wie das nun in Dreieich vor der Verwicklung stehende Projekt.