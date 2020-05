Ein Verletzter bei Feuer in Autowerkstatt

Brand in Dreieich

+ © 5vision.media Großeinsatz der Feuerwehr bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Dreieich. © 5vision.media

Die Rauchsäule war weithin zu sehen, doch die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in der Darmstädter Straße in Dreieich wurde am Dienstagmittag ein Mann leicht verletzt.