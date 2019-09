Wolfgang Barth, Programmchef der Bürgerhäuser und der Festspiele, geht in Ruhestand

„Es gibt mir ein gutes Gefühl, jetzt zu gehen. Der Acker ist bestellt. Es ist vielleicht auch Zeit, dass sich hier mal was ändert“, sagt Wolfgang Barth mit dem für ihn so typischen Schmunzeln.

Dreieich – Wehmut, das weiß sein Chef Benjamin Halberstadt, ist bei diesem Abschied aber durchaus dabei. Nach 28 Jahren nimmt der Programmchef der Bürgerhäuser Dreieich und der Burgfestspiele Dreieichenhain seinen Hut und geht in den Ruhestand.

Als Wolfgang Barth 1991 nach dem Studium der Pädagogik, Soziologie und Psychologie in Dreieich als Sachbearbeiter für Kinder- und Jugendtheater und Sonderprojekte beginnt, hat er schon allerhand Erfahrung: Als pädagogischer Leiter einer der ersten Krabbelstuben im Frankfurter Nordend betreibt er Mitte der 70er Jahre Pionierarbeit, im Kulturzentrum Brotfabrik in Frankfurt-Hausen ist er von 1986 bis 1991 für Veranstaltungsplanung, Theater für Kinder und Stadtteilarbeit verantwortlich – und insgesamt ist Barth eher in der alternativen Szene Frankfurts unterwegs. „Als ich dann zum ersten Mal in meinem Leben bei einer Stadt angestellt war, sorgte das in meinem Umfeld für reichlich Verwunderung“, erzählt Barth. Doch mit seinem Bauchgefühl liegt er richtig: „Schon damals war das Programm der Bürgerhäuser nicht typisch für seine Zeit und weit über der normalen Qualität. Außerdem hat es hier im Inneren, im Team und der Organisation einfach funktioniert.“

Nicht umsonst haben die Festspiele und das Bürgerhaus so hochkarätige Gäste: „Begegnungen mit Dieter Hildebrandt und Gerhard Polt sind beeindruckend, bleiben unvergesslich. Natürlich war es für mich immer etwas Besonderes, mit diesen großen Künstlern zusammenzuarbeiten.“ Er nennt auch Musiker wie Konstantin Wecker, Hannes Wader oder die großen Jazzer, die in Dreieich Stammgäste sind und waren. „Auch sie kamen und kommen immer wieder, weil hier eine so besondere Atmosphäre herrscht – vor und hinter der Bühne“, ist Barth überzeugt. Für rund 150 Veranstaltungen im Jahr hat er verantwortlich gezeichnet: Buchung, Verhandlungen mit den Agenturen, Betreuung und Organisation.

„Das Kulturgeschäft ist nicht leicht, der Markt gerade bei uns im Rhein-Main-Gebiet hart umkämpft – aber Wolfgang Barth hat die Künstler nicht um jeden Preis geholt und manche Forderung ausgesessen. Da kann ich nur den Hut ziehen“, sagt Benjamin Halberstadt, der 2006 als Bürgerhausleiter zum Chef des Programmdirektors wurde. Er ist überzeugt, dass die Arbeit Barths lange nachhallen wird.

Die „persönlichen Kracher“ für Wolfgang Barth sind bis heute die Burgfestspiele, für die das Team der Bürgerhäuser seit 2006 die Fäden spinnt, und die Kindertheaterfestivals „Starke Stücke“, die der Pädagoge mitorganisiert hat. „Wir haben viele skeptische Blicke geerntet, als wir die Herausforderung des Sommerprogramms in der Burg angenommen haben. Keiner hat uns das zugetraut. Ich sagte damals ganz leichtfertig: Probieren wir’s! – und hatte seitdem keinen Sommer mehr“, erzählt er lachend. Aber das Vertrauen der Besucher, die in stetig wachsender Zahl kommen, sei eine wunderbare Belohnung. „Die“ besondere Veranstaltung kann Barth nicht benennen. Manchmal ist es der Moment des Innehaltens beim Publikum, bis der Applaus aufbrandet, oder es sind die glücklichen Gesichter nach der Vorstellung.

Reinfälle gab’s in 28 Jahren auch – zum Glück nur wenige. Einmal habe ein Theater lange, lange aufgebaut und war dann zum Zeitpunkt des Auftritts nicht fertig. Die Folgen: ein tobender Gustav Halberstadt und eine auf den nächsten Tag verschobene Aufführung. Eine Band kam nicht, weil die Agentur den Auftritt fürs nächste Jahr gebucht hatte – und „Tatort“- Schauspieler hatten auf der Bühne so gar nichts zu sagen.

„Aber mein persönlicher Albtraum war die Sturmkatastrophe am 18. August. Die Situation in der Burg und noch schlimmer im Mais bei Familie Frank. Das war schon sehr gefährlich. Ich bin froh, dass niemand zu Schaden kam“, sagt der Kulturmanager.

So ganz geht Barth dann Anfang Oktober doch noch nicht – das Burgfestspielprogramm will fertig geplant werden, die Musiktage sind in der Mache und er möchte seiner Nachfolgerin Maria Ochs zu einem leichten Einstieg verhelfen. Und dann? „Ich werde es genießen, nicht gehetzt zu werden. Ich werde mich mehr bewegen als in den vergangenen 20 Jahren und wenn der Punkt kommt, dass mich doch die Langeweile erwischt, werde ich vielleicht Museumswärter oder verhelfe einer Initiative aus der dritten Reihe nach vorne“, hat der 65-Jährige noch keine konkreten Pläne, aber viele Ideen. Aufdrängen werde er sich nicht: „Aber ich bin da, habe ein Telefon und wenn mich jemand fragt, helfe ich gerne.“

VON NICOLE JOST