Zusätzliche Betreuungs- und Klassenräume für Selma-Lagerlöf-Schule: Kosten von 3,1 Millionen Euro

Ein Bild von der Baustelle auf dem Gelände der Selma-Lagerlöf-Schule in Buchschlag haben sich Bürgermeister Martin Burlon und Landrat Oliver Quilling gemacht. Dort entsteht seit November vergangenen Jahres ein Neubau für die Betreuung.

Dreieich – Außerdem bekommt die Grundschule zwei weitere Klassenräume.

Der Rohbau ist fertig und auch die Fenster sind eingesetzt. Aktuell läuft der Innenausbau und demnächst sollen sowohl die Arbeiten im Außenbereich als auch das Verputzen der Fassade beginnen. Im Erdgeschoss befinden sich die Mensa samt Küche und Nebenräumen sowie der Eingangsbereich mit Garderobe. Der Speisesaal ist zum Schulhof hin großflächig geöffnet und kann so außerhalb der Essenszeiten auch für schulische Zwecke und die Betreuung genutzt werden. Das Obergeschoss bietet Platz für die beiden Klassenzimmer und vier Räume für die Betreuung. Der erste Stock ist auch mit einem Aufzug zu erreichen – Stichwort Barrierefreiheit. Auch der Klimaschutz findet Berücksichtigung. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach versorgt den Neubau mit Energie. Farblich passt sich der Neubau in das bestehende Ensemble ein. Die helle Fassade wird durch große Fensterflächen und bronzefarbene Elemente akzentuiert.

„Mit dem Neubau erhält die Betreuung an der Schule optimale Bedingungen“, ist Bürgermeister Martin Burlon überzeugt. Derzeit muss sich die Betreuung mit den begrenzten Kapazitäten der Schule und externen Räumen im evangelischen Gemeindehaus und im Feuerwehrhaus behelfen.

Das Betreuungsgebäude ist ein gemeinschaftliches Projekt von Stadt und Kreis Offenbach. „Durch die Verbindung von Betreuungs- und Klassenräumen entsteht eine Win-win-Situation für beide Partner. Die beiden neuen Klassenräume sind notwendig, weil die Schülerzahlen immer weiter steigen“, sagt Landrat Oliver Quilling. Aktuell besuchen 216 Mädchen und Jungen in elf Klassen die Grundschule.

Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,1 Millionen Euro, wobei die Stadt mit rund 2,325 Millionen Euro den Löwenanteil finanziert. Weiterhin stellt der Kreis zusätzliche Mittel für die Neugestaltung des Schulhofs mit Bolzplatz, der dem Neubau weichen musste, zur Verfügung. Bis der Neubau fertiggestellt ist, sind zwei Klassen in Containern am Pirschweg untergebracht. Burlon und Quilling gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr die Einweihung gefeiert wird.

fm