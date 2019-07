Zwei neue Kitas eröffnen im September mit jeweils einer Gruppe

Die Anbauten der Kitas Winkelsmühle (links) und Wilhelmshof sind bezugsfertig, im September läuft der Betrieb in beiden Einrichtungen mit jeweils einer Gruppe an. Gut 5,5 Millionen Euro investiert die Stadt in die beiden Projekte.

Es geht in ganz kleinen Schritten voran. Die beiden Kitas sind mit Ausnahme der Außenanlagen längst fertig und teilweise auch schon mit Möbeln ausgestattet, aber der Stadt geht’s wie fast allen Kommunen im Umkreis – sie verzweifelt bei der Suche nach Personal.

Dreieich –Immerhin: Die Erweiterungsbauten der Kitas Winkelsmühle in Dreieichenhain und am Wilhelmshof in Sprendlingen werden im September endlich eröffnet, jede Einrichtung geht mit einer Gruppe an den Start. Für die Eltern lindert sich die Not in ganz kleinen Dosen.

In den Ausbau der beiden Betreuungsstätten steckt die Stadt insgesamt etwa 5,4 Millionen Euro. Sie schafft in Dreieichenhain 36 Plätze für Kinder bis drei Jahre und in Sprendlingen 88 für Mädchen und Jungen über drei. Doch Bauen ist das eine, Betreiben das andere. Die Hoffnung von Bürgermeister Martin Burlon, an der Winkelsmühle bereits Ende Mai/Anfang Juni den Betrieb aufnehmen zu können, hielt der Realität nicht stand. Die Städte stehen in einem harten Wettbewerb und schaffen die verschiedensten Anreize, um Erzieherinnen und Erzieher von sich zu überzeugen. Allein: Auf dem Markt ist nicht viel zu holen. Die Stadt Dreieich profitiert aktuell davon, dass sie neun Jahrespraktikanten übernehmen kann.

Für die neuen Einrichtungen an der Winkelsmühle und am Wilhelmshof reiche das Personal für zwei Gruppen, sagt Britta Graf von der Pressestelle im Rathaus. Insgesamt sind sieben Gruppen vorgesehen. Dass eine Kita nicht gleich mit voller Kapazität gefahren wird, ist üblich. Die Kleinen sollen sich erst mal im überschaubaren Umfeld an die neue Umgebung gewöhnen.

Beispiel Heckenborn: Die Krippe ist im Januar nach einer Pleiten-, Pech- und Pannenserie und ewiger Verzögerung eingeweiht worden. Aktuell ist die Gruppe dort auf zwölf Kinder angewachsen. In Kürze wird sie in zwei Sechsergruppen geteilt, die dann wiederum sukzessive aufgefüllt werden, bis das Dutzend voll ist. So geht es weiter bis zur vollen Belegung. Beschleunigen ließe sich das nur mit mehr Personal. Wenn die Kapazitäten der Kita in dem Sprendlinger Neubaugebiet ausgereizt sind, haben die Betreuerinnen 48 Mädchen und Jungen bis drei Jahre in ihrer Obhut. Demzufolge dauert es ziemlich lange, bis die Neubauten signifikante Auswirkungen auf die Warteliste haben.

Gute Nachrichten gibt es derweil für das Betreuer-Team und die Kinder der Kita Kurt-Schumacher-Ring in Sprendlingen. Nach Angaben von Britta Graf ziehen sie Mitte August wieder in ihr Haus. Die etwa 100 Kids sind seit November 2018 in alten Räumen der Max-Eyth-Schule untergebracht, weil sie nach einem Wasserschaden nicht in der Kita bleiben konnten. Die Sanierung dauerte deutlich länger als ursprünglich angenommen.

Das Ausbaukonzept des Magistrats sieht als nächsten Schritt die Erweiterung der Kita Gravenbruchstraße vor. Unter Regie der DreieichBau AöR, einer Tochter der Stadt, errichtet ein Unternehmen dort ein eingeschossiges Haus für 66 Kinder über drei Jahre. Noch liege die Baugenehmigung nicht vor, aber die Firma sei bereits mit der Ausführungsplanung beauftragt, so Graf. Eile bei der Fertigstellung ist vor dem Hintergrund der Personalnot ja auch nicht geboten.

VON FRANK MAHN