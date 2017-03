Zwei neue Kitas bis Sommer 2018

Dreieich - Die Stadt will schleunigst zwei neue Kita-Einrichtungen auf den Weg bringen. Das kündigte Bürgermeister Dieter Zimmer am Dienstagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur an. Von Holger Klemm

Außerdem ging es darum, wie zusätzliches Kita-Personal nach Dreieich gelockt werden kann.

Gleich drei Anträge drehten sich um das Thema, nachdem der Sachstandsbericht der Stadtverwaltung zur Kita-Betreuung in der vergangenen Sitzungsrunde von 160 aktuell fehlenden Plätzen ausging. Die AfD wollte untersuchen lassen, ob Bürogebäude für die Betreuung genutzt werden können, und forderte eine Anwerbeoffensive. Die FWG regte ein mittelfristiges Maßnahmenprogramm an. Doch Tina Vieweber, Vorsitzende des Stadtelternbeirats, richtete den Fokus bereits auf das Thema, als sie in der Fragestunde mehr zu den Aktivitäten der Verwaltung und zur Baugenehmigung für die U3-Kita im Heckenborn wissen wollte.

Zimmer konnte mit der Nachricht aufwarten, dass die Baugenehmigung des Kreises endlich da sei und die Ausschreibungen auf den Weg gebracht worden seien. Mit Hochdruck werde auch nach Standorten für Erweiterungsmöglichkeiten gesucht. Da kündigte er zwei neue Einrichtungen an – an den bestehenden Kitas Wilhelmshof und Winkelsmühle. Da diese in Holzbauständerbauweise, was heute üblich sei, errichtet werden sollen, betrage die Bauzeit nur bis zu vier Monate. Bis zum Sommer 2018 sollen diese fertig sein. Eigentlich hatte auf eine Fertigstellung bis Jahresende gehofft. Doch die Genehmigungsbehörden wollen, dass die Kosten im Nachtraghaushalt enthalten sind. Eine weitere Einrichtung soll im kommenden Jahr am Schwimmbad entstehen.

Die AfD hatte in einem Antrag vorgeschlagen, Büroimmobilen wie das vom Kreis für Flüchtlinge vorgehaltene Mattel-Gebäude oder das ehemalige Spoerle-Areal zu nutzen. Zimmer betonte, dass das wegen der hohen Anforderungen für eine Betriebsgenehmigung nicht möglich sei. Zudem würden geeignete Außengelände fehlen. Es habe Bemühungen gegeben, für private Kita-Einrichtungen Büro-Immobilien umbauen zu lassen. Doch nur in einem Fall habe das geklappt. Andreas Schmehl (AfD) zog daraufhin seinen Antrag zurück.

Zimmer verwahrte sich mehrmals an dem Abend gegen den Vorwurf, die Stadt tue zu wenig, um neues Personal zu finden. Er sprach von ständigen Vorstellungsgesprächen und einem dynamischen Prozess. Allerdings sei es schwer, qualifiziertes Personal zu finden. „Sie werden keine Stadt finden, die alle Plätze besetzt hat“, sagte er. In der Diskussion zum AfD-Antrag, eine Bewerbungsoffensive zu starten und auch die neuen Medien verstärkt zu nutzen, stellte Ressortleiterin Anne Stein die verschiedenen Bemühungen der Stadt vor, in einem weitgehend leergefegten Bereich fündig zu werden. Das Spektrum reiche von der Nutzung von Jobbörsen über die Besuche von Jobmessen bis hin zur eigenen Ausbildung und das besondere Kümmern um das Personal. Einiges habe auch nicht geklappt wie die Suche nach Bewerbern in Osteuropa. Allerdings springen auch immer wieder Erzieherinnen ab. Momentan seien zwölf Stellen nicht besetzt. „Wir waren auch schon unter zehn“, führt sie weiter aus. Angesichts der Umstrukturierungen im vergangenen Jahr habe sich das geändert.

Schmehl (AfD) nannte die Bemühungen hausbacken. Er verwies auf das Beispiel von Riedstadt, wo über Facebook das benötigte Personal gefunden wurde. Stein entgegnete, dass man dort externe Berater eingesetzt habe. Redner der anderen Fraktionen erkannten die Bemühungen zwar an, regten aber eine Intensivierung der Suche und verstärkte Anstrengungen an. Am Ende einigte man sich darauf, dass der Magistrat die Kosten für eine externe Beratung oder auch eine duale Ausbildung (mit Studium) ermitteln soll.

Einstimmig angenommen wurde der FWG-Antrag zu einem mittelfristigen Maßnahmenprogramm samt Finanzplanung. Zimmer hielt das zwar für nicht notwendig, da das mit dem Nachtragsetat und dem Haushalt sowieso geschehe. Da werde deutlich, ob durch die Maßnahmen der ausgeglichene Etat in Gefahr gerate und gegengesteuert werden müsse. Doch er sagte dem Ausschuss eine gesonderte Aufstellung zu. Zimmer hofft, mit den drei geplanten Einrichtungen die benötigten Plätze fast abdecken zu können.