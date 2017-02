Sprendlinger kritisiert Verspätung der Dreieichbahn  

Dreieich - Die Dreieichbahn sorgt mal wieder für Ärger. Schuld ist diesmal aber nicht die Bahn AG, die ja eigentlich die Strecke betreut, sondern das Unternehmen Vias Rail GmbH, das für eine Fahrt von Dieburg zum Frankfurter Hauptbahnhof zuständig ist. Von Holger Klemm

„Die Pünktlichkeit hat sich massiv verschlechtert“, beschwert sich Ralf Hellfritsch, der seit vielen Jahren die Verbindung um 8. 20 Uhr ab Buchschlag zum Frankfurter Hauptbahnhof nutzt. Dort soll die Dreieichbahn eigentlich um 8.32 Uhr eintreffen. Doch seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Jahr komme es regelmäßig zu Abweichungen. „In guten Zeiten, die leider nicht oft vorkamen, betrug die Verspätung etwa fünf Minuten“, schreibt der Sprendlinger. Das wäre ja noch hinnehmbar. Doch in jüngster Zeit hätten diese extrem zugenommen. Manchmal komme der Zug erst um 8.49 oder um 8.51 Uhr in Frankfurt an. Hellfritsch fuhr immer mit einer Gruppe von vier Personen. Die anderen drei sind mittlerweile auf die S-Bahn ab Buchschlag beziehungsweise auf die nächste Direktverbindung der Dreieichbahn um 8.52 Uhr umgestiegen, die von der Bahn betrieben wird.

„Tatsächlich ist die Ankunftspünktlichkeit im Hauptbahnhof bei diesem Zug zuletzt nicht zufrieden-stellend“, heißt es beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Grund dafür sei die hohe Streckenauslastung auf dem Abschnitt zwischen Buchschlag und dem Hauptbahnhof. Die Vias habe sich bereits an die Eigentümerin der Gleisinfrastruktur, die DB Netz AG, gewandt, um eine reibungslosere Einfädelung der Fahrten auf den oben genannten Streckenabschnitt beziehungsweise die Nutzung einer direkteren Verbindung im Stadtgebiet im Falle einer Verzögerung zu erreichen. Die Fahrt, die um 7.42 Uhr in Dieburg startet, ist die einzige der Dreieichbahn, die von der Vias übernommen wird. Das Unternehmen kann nach Angaben des RMV zwei um diese Zeit verfügbare Fahrzeuge einsetzen: „Wir vermeiden damit die Anschaffung zusätzlicher Fahrzeuge, die ansonsten nur für diese eine Fahrt benötigt würden.“