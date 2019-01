Burgfestspiel-Karten als Geschenk gefragt

Hochkarätige Ergänzung des Festspiel-Programms: Stefan Gwildis kommt am 13. August in die Burg.

Dreieichenhain – Kultur als Geschenk unterm Weihnachtsbaum kommt immer mehr in Mode. Und davon profitieren auch die Veranstaltungen des Bürgerhauses und der Burgfestspiele Dreieichenhain, freut sich Bürgerhaus-Chef Benjamin Halberstadt. Von Holger Klemm

„Bis zum 24. Dezember war beim Kartenverkauf jede Menge los“, erzählt er. Damit verbunden ist ein Plus bei den Burgfestspielen. Zum 1. Januar waren bereits 44 Prozent und damit 14.000 Tickets für die insgesamt 41 Veranstaltungen vom 2. Juli bis 18. August verkauft. Vor Jahresfrist waren es 40 Prozent und 12.000 Karten.

Bei sechs Veranstaltungen sind schon mehr als 80 Prozent verkauft, bei zehn mehr als 50 Prozent. Ein Renner sind die Eröffnungsvorstellungen mit Eckart von Hirschhausen (2. bis 4. Juli) sowie Varieté unter Sternen am Samstag, 10. August. „Da gibt es nur noch wenige Karten. Da sollten sich Interessierte sputen“, meint Halberstadt. Besonders nachgefragt sind auch das Konzert von Max Mutzke (1. August) und eine Vorstellung von Saturday Night Fever. Beliebt sind zudem die Klassiker wie Italienische Opernnacht (7. und 8. Juli), Ukulele Orchestra (5. Juli), Konstantin Wecker (17. und 18. August) sowie die weiteren Vorstellungen von Varieté unter Sternen (7. bis 9. August).

„Wir sind bislang sehr zufrieden“, betont Halberstadt. Bis zum 31. Januar gibt es noch den traditionellen Frühbucherrabatt – mit einer Ermäßigung von zwei Euro pro Karte in den Preisstaffeln eins bis vier. Und dann dürften bereits einige der Vorstellungen ausverkauft sein. Allerdings will Halberstadt dem Eindruck entgegenwirken, dass dann keine Karten mehr zu haben sind. „Es gibt noch reichlich Veranstaltungen, für die es noch genügend Plätze gibt.“ Ein Stöbern im Programm mit seiner Bandbreite an Konzerten, Schauspielen, Kabarett und Kleinkunst lohnt sich weiterhin.

Archivbilder

Besonders beliebt sind in der jetzigen Vorverkaufsphase Karten auf der überdachten Tribüne, auch nach dem Traumsommer 2018. Das gilt aber nicht für alle Veranstaltungen, wie Halberstadt beobachtet hat. Bei Konzerten beispielsweise von Max Mutzke und Konstantin Wecker, aber auch den Auftritten von Hirschhausen wollen die Fans so nahe wie möglich an der Bühne sitzen.

Wie bereits berichtet, gab es zum Jahresende noch eine Ergänzung des Programms, die viele freuen dürfte. Stefan Gwildis, der schon öfter bei den Burgfestspielen das Publikum begeistert hat, kommt mit einem „Best of“ am Dienstag, 13. August, um 20 Uhr. Begleitet wird der Hamburger Soul-Sänger von einer Band mit Streichern. Dabei blickt er auf 30 Jahre seines musikalischen Schaffens zurück.

Infos im Internet unter burgfestspiele-dreieichenhain.de