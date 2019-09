Alexander Jakobi löst Gisela Schäfer an der Spitze der Hainer SPD ab

Ein solcher Übergang ist beileibe nicht alltäglich. Der SPD-Ortsbezirk Dreieichenhain hat an der Spitze einen radikalen Verjüngungsprozess vollzogen.

Dreieichenhain - Nach gut 15 Jahren als Vorsitzende stellte sich Gisela Schäfer nicht mehr zur Wahl; wohlwissend, dass sie sich um ihre Nachfolge keine Sorge machen muss. Im Amt beerbt wurde die 75-Jährige von Alexander Jakobi, der gerade mal 25 ist. Der Student (Geschichte, Politik und Jura) ist außerdem Chef der Dreieicher Jusos und hat einen Sitz im Stadtparlament.

„Irgendwann ist mal gut“, sagt Gisela Schäfer. Sie wollte eigentlich schon früher aufhören, aber da sei das Feld noch nicht bestellt gewesen. „Wir haben eine große Lücke im Bereich der 40- bis 50-Jährigen“, schildert die langjährige Vorsitzende. Nun ist die Zeit reif gewesen. Jakobi ist nicht der einzige Jungspund im neuen Führungsteam. Gleich vier Leute sind nicht älter als 35. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, so viele junge Menschen zu gewinnen“, so Schäfer.

Alexander Jakobi hat nach eigenen Worten früh einen Bezug zur Politik entwickelt, was bei seinem Elternhaus nicht weiter verwunderlich ist. Sein Vater war der im Frühjahr 2018 verstorbene Rainer Jakobi, der als Fraktionsvorsitzender der SPD das politische Geschehen in der Stadt über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hat. Und nun trägt der Sohnemann im zarten Alter von 25 schon eine ordentliche Portion Verantwortung auf den Schultern. „Ich mach’ das gerne. Mir liegt die SPD am Herzen und Dreieichenhain auch.“ Ihm sei es wichtig, die Themen mit in die Fraktion und ins Stadtparlament zu nehmen, die den Dreieichenhainern unter den Nägeln brennen.

In der Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder – der Ortsbezirk zählt insgesamt 47 – dem jungen Mann einen Vertrauensbonus mit auf den Weg gegeben. Jakobi wurde einstimmig gewählt. Um sich herum hat er eine Mischung aus alten Hasen und Nachwuchskräften. Für Erfahrung steht Manfred Stibaner, der als stellvertretender Vorsitzender bestätigt wurde und vor Schäfer den Ortsbezirk geführt hat. Auch Gretl Wlassak als Beisitzerin ist schon lange im Geschäft. Als Beisitzer ebenfalls wiedergewählt wurde Michael Möck.

Neu in der Führungsmannschaft sind Michael Löhr als stellvertretender Vorsitzender und die beiden Beisitzer Marina Jakobi und Johannes Büchner, die ihre politischen Wurzeln bei den Jusos haben. Neben Gisela Schäfer kandidierten auch Willi Jakobi und Horst Klein nicht mehr für den Vorstand.

Von Frank Mahn