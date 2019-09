Töpfermarkt der Hayner Weiber im Burggarten besticht durch Vielfalt und Qualität

Keramiksammler kreuzen den Termin alljährlich im Kalender an, zufällige Ausflugsgäste haben mindestens ebenso viel Freude.

Dreieichenhain – Am letzten Sonntag im September treffen sich ausgesuchte Ton- und Porzellankünstler im Dreieichenhainer Burggarten.

47 Keramiker zeigen gestern die ganze Bandbreite ihres Handwerks. Auf den Ausstellungstischen und in den Regalen unter freiem Himmel sind schlichte und ganz praktische Alltagsgeschirre zu sehen, bunte Schalen, Vasen und kunstvoll gearbeitete Skulpturen in den unterschiedlichsten Techniken. Dazu kommen die wunderschöne Kulisse der Burg und die liebevoll dekorierten Stände der Hayner Weiber. Die Aussteller loben die Organisation des Marktes und die familiäre Atmosphäre.

+ Auch lustige Figuren aus Ton waren im Dreieichenhainer Burggarten zu finden. © Fotos: jost

Richtige Hingucker sind die Werke von Eva Koj aus Kiel. An der Burgmauer präsentiert die vielfach preisgekrönte Künstlerin ihre markanten Skulpturen aus aufgebrochenem Ton. „Für mich ist wichtig zu sehen, wie sich Oberflächen in der Arbeit verändern, was der Ton im Prozess macht“, erläutert Koj. Zu den eher abstrakten Plastiken hat sie im Kontrast auch schlichte, mit Celadon gefärbte Schalen – ein zartes Türkis, mit kleinen goldenen Flecken in der Glasur. „Das ist meine Herzensglasur, ich liebe die Farbe und Haptik“, erzählt Eva Koj.

„Ebenso praktisch wie schön“

Ihre mit Sterneköchen aus Kiel entwickelte Geschirrserie erinnert an die Keramiken, die derzeit ganz im Zeichen des nordischen Lebensgefühls aus Dänemark nach Deutschland schwappen. „Ja, sie erfreuen sich gerade sehr großer Beliebtheit und sind ebenso praktisch wie schön.“

In direkter Nachbarschaft zu Koj steht Andrea Bielicki-Helms aus Oldenburg. Ihre Vasen und Schalen sind über und über mit Frauenkörpern gestaltet. „Ich ritze sie in den noch lederharten Ton und erst danach wird er sehr heiß gebrannt“, sagt die Künstlerin aus dem Norddeutschen. Die Stücke polarisieren. Immer wieder wird sie auf die offenen Schöße der Frauenkörper auf ihren Vasen angesprochen – auffällig, aber mindestens ebenso ästhetisch: „Ich mag den archaischen Ausdruck. Ich komme ursprünglich aus der Aktmalerei, da ist mir der Frauenkörper auch als Keramikerin erhalten geblieben“, verrät sie schmunzelnd.

Goldrand als „das Salz in der Suppe“

Viel verspielter, in Pastellfarben und mit Mustern, ist das Geschirr von Nathalija Dolenc. In Mint, Rosa oder Türkis, mit ganz zarten Goldrändern, jedes Stück ein Unikat und doch sehr schön miteinander kombinierbar. Die Keramikerin kommt aus dem Odenwald, genauer aus Fränkisch-Crumbach. Ihre Platten, Schalen, Tassen und Teller verzücken die Kunden im Burggarten: „Sicher ist es die Liebe zum Detail, die an meiner Kunst gefällt“, weiß sie um ihre Stärken. Den zarten Goldrand bezeichnet sie als „das Salz in der Suppe“. Bei aller Zartheit lässt sich das Geschirr aber im Alltag doch sehr gut nutzen. „Es ist Steinzeug, sehr hoch und hart gebrannt und das auch gleich dreimal“, erklärt sie.

Das Team der Arbeitsgemeinschaft Hayner Weiber blickt zufrieden auf das rege Treiben. „Wir sind selbst erstaunt, wie früh sehr viel los war. Schon um halb elf gab es Andrang an den Ständen“, sagt Dagmar zur Brügge-Vellen. Die Frauen am Blumenstand kamen beim Kränzebinden kaum hinterher, auch die Brotaufstriche waren wieder sehr gefragt. Das alles ist gut für den Spendensäckel der engagierten Weiber. Zwischen 7000 und 9000 Euro spenden sie jedes Jahr für gute Zwecke. Im Oktober entscheiden die Vereinsmitglieder, wo das Geld hingeht. Im Gespräch sind die Dreieicher Jugendfeuerwehren und das Zentrum für Jung und Alt in Langen. In diesem Jahr haben der Kinderzirkus Wannabe, der Verein Solidarität im Senegal, der Therapiestall in Dreieichenhain und der SVD profitiert.

VON NICOLE JOST