Dreieichenhainer Adventskalender feiert 20-jähriges Bestehen

Dreieichenhain - Sich in der stressigen Vorweihnachtszeit eine Auszeit zu nehmen und in der Gemeinschaft schöne Momente erleben – dafür steht der Dreieichenhainer Adventskalender, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Von Holger Klemm

Für das Jubiläum ist am Samstag eine besondere Veranstaltung geplant. An jedem Abend öffnet sich ein Adventsfenster an den unterschiedlichsten Orten in Dreieichenhain. Interessierte treffen sich dort, singen Weihnachtslieder, hören eine Geschichte und plaudern. Es gibt warme Getränke mit Weihnachtsplätzchen oder Schmalzbrote. „Es ist eine Gemeinschaft aller, die einfach wunderschön ist. Es ist ein Projekt von, mit und für die Bürger“, freut sich Inge Sommerlad, die für die Burgkirchengemeinde die Organisation übernommen hat.

Die beliebte Tradition erfreut sich ungebrochener Resonanz. Mittlerweile gibt es ähnliche Veranstaltungen im Sprendlinger Norden und in Offenthal. Doch vor 20 Jahren konnte keiner ahnen, dass aus dem lebendigen Hainer Adventskalender eine Erfolgsgeschichte werden würde. 1997 hatte die damalige Vorsitzende des Kirchenvorstands Jutta Kamarowsky-Eichholz die Idee dafür – mitten in der Altstadt. Ein Jahr später war es dann soweit, die ersten 24 Fenster öffneten sich. Dorothee Engler verwirklichte die Idee, fühlte sich ihr verantwortlich und organisierte zehn Jahre lang alle Termine.

Die Organisation wurde immer weiter verfeinert. Und die Hainer kamen in Scharen. Nach dem Rückzug von Dorothee Engler gab es 2008 keine Adventsfenster, was von vielen bedauert wurde. Nachdem Inge Sommerlad die Aufgabe übernommen hatte, ging es ein Jahr später weiter. Unter ihrer Leitung kamen weitere Adventsfenster bei öffentlichen Einrichtungen hinzu. Probleme, Interessierte für jeden Abend im Advent zu finden, hat sie keine – im Gegenteil. In manchen Jahren gibt es Wartelisten. „Allein mit den Institutionen könnte ich alle Termine füllen“, erzählt sie. Mittlerweile gibt es die bewährte Regel, dass die Hälfte der Türchen von öffentlichen Einrichtungen und die Hälfte von Privaten gestaltet wird.

„Das Schöne ist, man lernt viele Menschen kennen und hat Kontakt das ganze Jahr über“, betont Sommerlad. Unterstützung und Finanzierung wurde und wird von der Burgkirchengemeinde gewährleistet. Dazu zählen Plakate, Flyer, Liederhefte, Kocher und Becher. Als besondere Highlights gelten in jedem Jahr die Termine in der Burgkirche mit den Abendandachten und Konzerten. Neben treuen Ausrichtern sind jedes Mal neue dabei – wie auch im Jubiläumsjahr.

„Alle Abende sind wunderschön, einzigartig. Es gibt viele Geschichten, musikalische Darbietungen oder kleine Aufführungen“, so die Organisatorin. Sommerlad staunt immer wieder über die Vielfalt der Fenster und den Einfallsreichtum der Beteiligten. Sie kann gar nicht alle schönen Erlebnisse aufzählen. Da gab es beispielsweise einen Nachtwächter in der Bogengasse, eine lebendige Krippe in der Garage oder eine Geschichte von Opa Jupp. Mal war ein Christkind im Fenster zu sehen und immer wieder kam ein Nikolaus. Unvergessen ist auch der Auftritt der Kerbborschen im vergangenen Jahr, die mit dem Hainer Lied auf das Jubiläumsjahr einstimmten.

Zur Feier des 20-jährigen Bestehens und zur Eröffnung des erstens Fensters lädt die Burgkirchengemeinde am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr in den Hof des Gemeindehauses in der Fahrgasse 57. Mitglieder des Kirchenvorstandes haben sich zum Jubiläum ein ganz besonderes Fenster überlegt, die Jugendband Pontifex sorgt für die passende musikalische Begleitung und Inge Sommerlad blickt mit den Besuchern zurück. Natürlich gibt es warme Getränke, Schmalzbrote und Plätzchen. Die jeweiligen Treffpunkte zu den Adventsfenstern finden sich dann täglich bei uns in der Rubrik Tipps und Termine.