Dreieicher Engagement für eine enkelgerechte Welt

Von: Nicole Jost

Teilen

Die Klimarunde tagt erstmals in Präsenz: Mitbegründer Christoph Gerken (Zweiter von rechts) freut sich über die rege Diskussion der Mitglieder im Freiluft-Café in Offenthal. © Jost

Was kann jeder Einzelne in Dreieich konkret für den Klimaschutz tun? Wie schaffen wir gemeinsam eine enkelgerechte Welt? Welche Angebote und Plattformen gibt es schon in der Stadt? Diese Fragen stellen sich die Mitglieder der Dreieicher Klimarunde. Seit zwei Jahren besteht das Netzwerk aus engagierten Bürgern, Initiativen und dem Dreieicher Klimaschutzmanager Theo Felber, das Christoph Gerken und Marion Altenburg-van Dieken gegründet haben.

Dreieich - Bislang tagte die Gruppe dreimal im Jahr bei Online-Konferenzen, jetzt trafen sich die Teilnehmer erstmals im Offenthaler Freiluft-Café, um sich nicht nur vom Bildschirm her zu kennen.

„Wir sehen uns als eine reine Austauschplattform, wir haben keine gemeinsamen Projekte zum Ziel, sondern es geht eher darum, Vernetzungen zu schaffen. Wenn sich daraus neue Initiativen bilden, die ein konkretes Projekt umsetzen möchten, unterstützen wir es gerne“, erläutert Christoph Gerken, als was die Gruppe sich versteht.

In Gespräch wird deutlich, dass jeder schon einiges fürs Klima tut: Eine Hebamme in der Runde informiert frisch gebackene Eltern darüber, dass sie nicht für jedes Wickeln eine neue Plastikunterlage nutzen müssen und die Windel in der Mülltonne nicht noch mal einzeln in Plastik verpackt werden sollten. Karin Leyer erzählt, wie sie alte Jeans und T-Shirts nutzt, um neue Geldbeutel oder Taschen zu nähen und mit welch großer Begeisterung die ganze Familie Bienenwachstücher anstatt Plastikfolie zum Frischhalten verwendet. Zudem ernährt sich die Familie zu großen Teilen von Gemüse aus dem eigenen Garten. „Das ist so viel, dass auch Freunde und Nachbarn profitieren“, ergänzt Leyer. Gut für den CO2-Fußabdruck, denn für das Gemüse muss schon mal kein Lkw-Diesel in die Umwelt geblasen werden.

Calvin Schwarz denkt in größeren Dimensionen. Er berichtet in Offenthal von der Idee, gemeinsam mit seiner Schwester Celina auch beruflich das öko-soziale Gemeinwohl mitzugestalten – und sie wollen damit im familieneigenen Spielwaren-Laden Collect-it in Sprendlingen starten: „Wir wollen stärker auf nachhaltig produzierte Spielwaren setzen und denken auch über ein Verleihprinzip nach – das ist allerdings noch Zukunftsmusik“, erläutert der junge Mann. „Wir brauchen eine Alternative zu höher, schneller, weiter. Ich weiß, das ist idealistisch, aber es macht mir Hoffnung, dass das Bewusstsein zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit stetig wächst“, so Calvin Schwarz.

Linda Hein, Bibliothekarin der Schul- und Stadtteilbücherei an der Weibelfeldschule, beobachtet, dass es auch junge Leute gibt, denen die ganze Bewegung „am Popo vorbei geht“, und die anderen, die sich engagieren, viel darüber nachdenken, was sich ändern muss und auch zum Demonstrieren auf die Straße gehen. Die Umweltklasse in den Jahrgangsstufen fünf und sechs setzt schon früh an, Bewusstsein für Umwelt-, Klima- und Naturschutz zu schaffen. Hein betont aber auch: „Es ist gut, wenn sich die Jugend Gedanken macht, aber es liegt nicht in deren Verantwortung. Es ist an der Politik, die richtigen Weichen zu stellen“, sagt die Grünen-Fraktionssprecherin.

Christa Mehl-Rouschal, Vorsitzende der AG Umwelt- und Naturschutz und der BUND-Ortsgruppe, bringt einen konkreten Vorschlag ein. „Wir könnten überlegen, auf welchen Flächen in den Stadtteilen eine Entsiegelung im öffentlichen Raum möglich wäre. Das könnten wir dann der Stadt übergeben“, regt Mehl-Rouschal an und findet Zustimmung.

Christoph Gerken erinnert noch an den weltweiten Klimastreik am 15. September und kündigt an, zur nächsten Klimarunde einzuladen. Wer sich für die Arbeit interessiert, kann sich per E-Mail an klimarunde.dreieich@gmx.de wenden.

Von Nicole Jost