Dreieicher Filmteam bei Rückkehr der „Landshut“ dabei

Dreieich - Die Maschine war auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt, als vier palästinensische Terroristen sie in ihre Gewalt brachten. Von Frank Mahn

Fünf Tage standen Crew und Passagiere der „Landshut“ Todesängste aus, bis ein Kommando der GSG 9 das Flugzeug in Mogadischu stürmte und drei der vier Geiselnehmer tötete, einer überlebte den Einsatz. Im Gegensatz zu Kapitän Jürgen Schumann, den die Terroristen erschossen. Die Entführung der Boeing 737 und die Befreiungsaktion waren Teil des Deutschen Herbstes, der 1977 geprägt war von Anschlägen der Rote Armee Fraktion (RAF), die auch mit palästinensischen Terrorgruppen kooperierte. Als Reaktion auf die Stürmung der „Landshut“ ermordete die RAF den von ihr entführten Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer – und die in Stuttgart-Stammheim inhaftierten führenden RAF-Mitglieder Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe nahmen sich das Leben.

Am Wochenende gingen wieder Fernsehbilder von der „Landshut“ um die Welt. Mehrere tausend Menschen verfolgten die Ankunft der Maschine auf dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Darunter Guido, Monika und Christoph Stroh sowie Christian Just. Das Team von Dreieich Pictures, einem aus dem Stadtfernsehen hervorgegangenen Filmunternehmen, hatte auf Einladung des Dornier-Museums die Gelegenheit, das Spektakel aus nächster Nähe zu beobachten und zu filmen. In dem Museum kann das teils verrottete Flugzeug nach seiner Wiederherstellung besichtigt werden. Das kann aber zwei Jahre dauern.

Rücktransport der "Landshut" - Seltene Bilder der Schicksalsmaschine Zur Fotostrecke

+ Guido Stroh (links) hatte unter anderem Gelegenheit, mit Aribert Martin zu sprechen. Er gehörte damals zum Kommando der GSG 9, das die „Landshut“ stürmte. © p Die Rückkehr der Boeing war ein unvergessliches Erlebnis. Die seit 2008 nicht mehr flugfähige 737 wurde in Einzelteilen von einer Antonow 124 sowie einer Iljuschin 76 von Brasilien nach Deutschland gebracht. Die Maschine war im brasilianischen Fortaleza auf einem Flugzeugfriedhof abgestellt. Wie ein riesiges Haifischmaul öffnete sich die große Nase der Antonov und gab den Blick auf den Rumpf des geschichtsträchtigen Flugzeugs frei. „Das war ein Gänsehautmoment“, berichtet Guido Stroh. Es blieb nicht der einzige, denn die Dreieicher hatten Gelegenheit, mit Zeitzeugen zu sprechen. Zum Beispiel mit Co-Pilot Jürgen Vietor, der das Flugzeug nach der Ermordung Schumanns fliegen musste, mit Stewardess Gabriele von Lutzau und Passagierin Diana Müll. Der damals 19-Jährigen hatten die Entführer mehrmals die Pistole an den Kopf gehalten und mit dem Tod gedroht.

Ein langes Gespräch führte das Team mit Aribert Martin. Der damals 21-Jährige war Mitglied der GSG 9 und einer der Ersten an Bord bei der Stürmung der Maschine. Er beschrieb die „Operation Feuersturm“ mit eigenen Worten und berichtete über seine Gefühle während des Einsatzes und auf dem Heimflug. Das Team von Dreieich Pictures will ihn demnächst in Fulda besuchen, um eine Dokumentation über Martin und die Ereignisse im „Deutschen Herbst“ zu drehen.