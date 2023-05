Dreieicher Firma Medicom rückt Aussagen der Telekom zurecht

GLASFASER-AUSBAU: Das Gigabit pro Sekunde ist schon vorhanden

Autor Frank Mahn

Die Deutsche Telekom will ein flächendeckendes Glasfasernetz in Dreieich installieren. Das Unternehmen und die Stadt haben dazu, wie vor einigen Tagen berichtet, eine Umsetzungsvereinbarung unterzeichnet. Bei der Medicom GmbH, einem privaten Kabelnetzbetreiber mit Sitz im Dreieichenhainer Gewerbegebiet, hat die Darstellung für Irritationen und Verärgerung gesorgt.

Dreieich - „Hier wurde fast der Eindruck erweckt, als habe die Telekom ein Monopol“, sagt Geschäftsführer Claus Leonhardt. Was ihn und seinen Sohn und Co-Geschäftsführer Alexander Leonhardt aufbringt: Die Ausführungen der Telekom legten den Schluss nahe, dass Dreieich in Bezug auf schnelles Internet ein weißer Fleck sei.

Die Dreieicher, so hieß es von der Telekom, seien bei der Übertragung von Daten auf „Gemeindestraßen“ statt auf einer „Autobahn mit Mercedes“ unterwegs. Das sei irreführend, so die beiden lokalen Unternehmer. „Wir fahren hier nicht mit dem Kinderfahrrad, sondern sind mit dem Rennrad unterwegs“, betont Claus Leonhardt. Die Geschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde, wie sie jetzt von der Telekom propagiert werde, „liefern wir schon seit zwei Jahren“, ergänzt Alexander Leonhardt. Und zwar hauptsächlich in Kooperation mit Vodafone, aber auch mit Sky und der Telekom. Allerdings wirbt die Telekom bei Unternehmen mit Tarifen bis zu 100 Gigabit.

Senior Claus hat 1986 die Firma Elektro Leonhardt gegründet, fünf Jahre später entstand die Medicom. Die Gesellschaft hat ein eigenes Verteilnetz aufgebaut, das sich nach seinen Angaben über alle Stadtteile erstreckt und nur den Norden Sprendlingens ausklammert. „Die gesamte Technik haben wir in dieser Zeit schon zweimal erneuert, auch mit Glasfaser“, schildert Claus Leonhardt. Der Unterschied zu dem, was die Telekom jetzt angekündigt hat: Auf der „letzten Meile“, also dem Weg von den Verteilerstellen in die Haushalte, liegen Koaxialkabel aus Kupfer. „Glasfaser hat seine Berechtigung, unser Weg übers Koaxialkabel aber auch“, sagt Alexander Leonhardt.

In ihrer Mitteilung spricht die Telekom davon, in Dreieich bis 2027 ein Glasfasernetz für mehr als 26 100 Haushalte und Unternehmen bauen zu wollen. Nach den Worten des Seniorchefs versorgt die Medicom etwa 10 000 Haushalte mit Breitbandkabelsignalen für Fernsehen, Internet und Telefon; 4000 davon laut Alexander Leonhardt mit einem Hochleistungsinternetanschluss.

„Wir hatten schon Leute am Telefon, die gefragt haben, ob alles andere abgeschaltet wird, wenn der Telekom-Ausbau kommt“, berichtet Claus Leonhardt von verunsicherten Kunden. Das eine Netz habe mit dem anderen nichts zu tun, betont der Senior. „Und natürlich werden wir nach wie vor unsere Kunden bedienen.“

Der Köder, den die Telekom ausgelegt hat: Bis Jahresende ist der Glasfaseranschluss für Hauseigentümer – und laut Mitteilung auch für Mieter – kostenlos. Wer sich erst nächstes Jahr dafür entscheidet, muss mit Kosten von etwa 800 Euro rechnen. Spannende Frage: Ist der Anschluss an einen Produktvertrag mit der Telekom gekoppelt? Nein, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. „Unser Netz errichten wir auch in Dreieich nach dem sogenannten Open-Access-Prinzip. Das bedeutet, dass Wettbewerber wie 1&1, Vodafone oder zum Beispiel O2 ihre Produkte auf unserem Netz anbieten können.“ So hat es die Bundesnetzagentur in der Zugangsregulierung vorgegeben. Demnach muss die Telekom Wettbewerbern die Nutzung ihres Glasfasernetzes zu gleichen Bedingungen anbieten wie ihrem eigenem Vertrieb.

Derweil hat die Stadt mitgeteilt, dass der für 9. Juni geplante Spatenstich für den Glasfaser-Ausbau von der Telekom abgesagt wurde. Ein neues Datum stehe noch nicht fest.

