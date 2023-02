Dreieicher Heavy Rocker Spy # Row haben Familienzuwachs bekommen

Von: Frank Mahn

Spy # Row bitten zur Release-Party: Morgen stellt die Band in Frankfurt ihr neues Album vor. © privat

Sie waren gerade so richtig gut drauf – dann kam Corona und stoppte den Höhenflug. Im November 2019 tourten die damals drei Musiker der Dreieicher Band Spy # Row als Vorgruppe mit den britischen Altrockern Nazareth („Love Hurts“, „This Flight Tonight“) durch Deutschland und die Schweiz. „Das war eine coole Erfahrung“, sagt Sänger und Bassist Sam Jäger und erinnert sich an die Auftritte in Hallen mit 2000 bis 3000 Besuchern.

Dreieich - Nun wollen die Jungs erneut durchstarten. Ende Januar haben sie ihr neues Album „The New Era“ veröffentlicht – und das stellen sie am heutigen Samstag (11.) ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Frankfurter Club Nachtleben vor.

Inzwischen sind Spy # Row zu viert. Drummer Arian Gerhardt (26), Sam (25) und Leadgitarrist Tim Jäger (28) haben Verstärkung vom jüngsten Bruder aus der Jäger-Familie bekommen: Joe ist gerade mal 16 Jahre jung und spielt Rhythmusgitarre.

Die Band steht für energiegeladenen und melodischen Rock, wobei vor allem auch die raue Stimme von Frontmann Sam Jäger für einen hohen Wiedererkennungseffekt sorgt. Sie selbst bezeichnet ihren Stil als Heavy Rock. Zuletzt haben Spy # Row unter anderem am Wacken Foundation Band Contest für das Festival „Rock das Ding“ teilgenommen und es in die engere Auswahl geschafft. Sechs Gruppen sind noch im Rennen. Über das Endergebnis entscheidet ein Online-Voting. Die beiden Bands mit den meisten Stimmen ergattern einen Startplatz für das Festival im Juli.

