Dreieicher Hochhausbewohner wochenlang ohne Wasser

BERLINER RING Mieter in Vonovia-Haus sitzen auf dem Trockenen

+ © Jost Ab dem dritten Stock kein Wasser: Die Mieter des Berliner Rings 28 verzweifelten, weil sich Vonovia lange nicht um die Behebung des Schadens kümmerte. © Jost

Die Bewohner des Hauses Berliner Ring 28 sind in Aufruhr. Dabei sind die Mieter Kummer gewohnt. Ein nicht funktionierender Aufzug in dem elfgeschossigen Haus im Sprendlinger Norden, eine Heizung, die im Winter über drei Wochen ausfällt, aber das neue Problem toppt alle bisherigen: Schon im Juli gibt es eine ganze Woche lang kein Wasser in den Wohnungen des Immobilienkonzerns Vonovia.

Dreieich - Die Wochen danach läuft es aus dem Wasserhahn und in der Toilettenspülung nur als Rinnsal. Seit dem 12. August fließt ab dem dritten Obergeschoss nichts mehr. Seit 20 Tagen sitzen die Bewohner der rund 45 oberen Parteien im wahrsten Sinne komplett auf dem Trockenen.

Ein Familienvater im elften Geschoss dreht in Küche und Bad zum Beweis die Wasserhähne auf. Nichts, nicht mal ein Tropfen. „Wissen Sie, was das bedeutet? Wir können nicht zur Toilette gehen, nicht unter die Dusche, unsere Waschmaschine nicht benutzen und nicht kochen“, sagt der stinksaure Vater von drei Kindern. Sein ältester Sohn und seine Schwiegermutter leben im selben Haus. Er schleppt immer wieder Wasser in Eimern aus dem Nachbarhaus an, um einen gefüllten Messbecher als Toilettenspülung zu nutzen.

Im neunten Stock lebt eine alleinerziehende Mutter mit drei kleineren Kindern: „Ich kaufe Wasser im Lidl, damit die Kinder wenigstens Zähne putzen können, aber das geht langsam ins Geld.“ Sie selbst hat schon einen Ausschlag im Gesicht, vermutlich eine Mischung aus nicht ausreichend Wasser und psychischem Stress. „Das Allerschlimmste ist, dass ich täglich bei der Vonovia-Hotline anrufe und immer wieder abgewiegelt werde. Niemand kann mir sagen, wann es wieder funktioniert“, ist die Mutter verzweifelt. „Ganz im Gegenteil. Die Mitarbeiter im Callcenter werden frech und fragen mich allen Ernstes, warum wir uns beschweren. Wir hätten doch eine Mietminderung von hundert Euro bekommen“, schildert der Nachbar aus dem elften Stock fassungslos. „Hundert Euro sind ein Witz! Eigentlich müsste Vonovia uns eine Wohnung oder ein Hotelzimmer zur Überbrückung zur Verfügung stellen. Das Leben ohne Wasser ist nicht zumutbar.“

Während viele Mieter bei Freunden oder im Fitnessstudio duschen, mit eingekauftem oder in der Nachbarschaft geholtem Wasser die Toilette spülen, hat das Dilemma üble Folgen vor dem Haus. „Manch einer pinkelt in Flaschen und wirft sie zum Balkon raus, auch Fäkalien in Plastiktüten fliegen dort rum. Der stinkende Unrat wird von einem Unternehmen schnell beseitigt“, hat der Familienvater beobachtet.

Was die Ursache betrifft, ist im Flurfunk von fehlenden Ersatzteilen für eine kaputte Pumpe die Rede. „Eigentlich haben wir als Mieter in diesem Pumpenraum keinen Zutritt. Die Tür ist offen, die Pumpe zeigt eine Fehlermeldung an, es tropft und der ganze Raum ist feucht“, kann der Bewohner nicht verstehen, warum das defekte Gerät nicht längst ausgetauscht ist.

Als sich unsere Redaktion einschaltet, kommt Bewegung in die Sache. Olaf Frei, Pressesprecher von Vonovia, erklärt, dass direkt Techniker rausfahren würden. „Wir bedauern den Komfortverlust für unsere Mieter sehr und bitten um Entschuldigung für den Zeitverzug“, sagt Frei. Schuld an dem nicht fließenden Wasser sei ein Defekt an der Druckerhöhungsanlage durch einen Wasserschaden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Vermutlich ist eine Neuinstallation der Anlage nötig“, erklärt er weiter. Derweil haben die Techniker nach dem Anruf unserer Zeitung eine vorübergehende Lösung gefunden. Die Mieter sind mit Wasser versorgt. Das bestätigt auch der Mann aus dem elften Stock. Bei zu viel gleichzeitiger Nutzung könne der Wasserfluss wieder abreißen, warnt Frei. Vonovia will nächste Woche sicherheitshalber Toiletten- und Duschkabinen im Berliner Ring aufstellen. „Sollte wider Erwarten die Wasserzufuhr erneut ausfallen, wissen unsere Kollegen Bescheid und werden die Mieter kontaktieren, die in ein Hotel oder eine Ferienwohnung ausquartiert werden wollen“, kündigt der Sprecher an.

Geld zurück soll es auch geben. Die Mieter, die kein Wasser hatten, sollen für die Zeiträume ohne Versorgung eine Mietminderung von 100 Prozent erhalten.

