Dreieicher in Argentinien: Fußballgötter und Fleischeslust

Von: Frank Mahn

Ein Hauch von Freiheit und Abenteuer: Tobias Kuhn, hier mit Vater Rainer bei einem Ausflug in die Provinz Mendoza, hat schon 2014 in Argentinien das Reiten gelernt. Der Papa saß erstmals im Pferdesattel. © -privat

Der Dreieicher Tobias Kuhn lebt im Land des aktuellen Fußball-Weltmeisters. Er studiert Tiermedizin und kann sich vorstellen zu bleiben.

Dreieich - Vor Kurzem hat er wieder mit dem Kicken angefangen, mit Kumpeln von der Uni. Kein Wunder. Tobias Kuhn lebt im Land des aktuellen Fußball-Weltmeisters. Wenige Tage vor Weihnachten haben Messi und Co. ihrem Volk das schönste Geschenk gemacht. „Was hier los war, lässt sich mit deutschen Maßstäben nicht messen“, berichtet der 27-Jährige. Ein Land im Freudentaumel, die Weltmeister genießen Heldenstatus.

Kuhn hat die Siegesfeiern in Tandil erlebt, einer Stadt mit etwa 120000 Einwohnern, rund 360 Kilometer von der Hauptstadt Buenos Aires entfernt. „Ich fühle mich sehr wohl und kann mir vorstellen, in Argentinien zu bleiben“, sagt der Student der Tiermedizin.

Dreieicher Gaucho: Der 27-Jährige hat schon auf verschiedenen Rinderfarmen gearbeitet. © -privat

Die Menschen seien extrem gastfreundlich, offen, spontan und aufgeschlossen. „Und gerne auch mal unorganisiert“, fügt Kuhn lachend hinzu. Er mag die Mentalität der Argentinier, weil sie eine gänzlich andere Sicht auf die Dinge haben. Ein Problem werde hier oft einfach durch eine andere Herangehensweise gelöst. Im Gegensatz zu Deutschland muss nicht alles perfekt sein.

Dreieicher ist schon viel in der Welt herumgekommen

Das gefällt Kuhn, der schon viel in der Welt herumgekommen ist. Während seiner Zeit an der Ricarda-Huch-Schule streut der Offenthaler ein Auslandsjahr in Florida ein – seine erste Begegnung mit einer anderen Kultur. Und die macht Lust auf mehr. Nach dem Abitur 2014 fliegt er erstmals nach Argentinien. Ein Tennismitspieler seines Vaters beim SVD ist Argentinier, die erste Zeit lebt er bei dessen Familie. „Ich konnte damals noch kein Spanisch. Meine Hauptinteressen waren, die Sprache zu lernen und das Land kennenzulernen“, schildert Kuhn. Er nutzt verschiedene Work-&-Travel-Stationen, bereist das riesige Land und landet auf einer Rinderranch. Dort verliebt er sich in eine Argentinierin, die beiden werden ein Paar und aus dem zunächst geplanten halbjährigen Aufenthalt wird ein ganzes Jahr. Acht Jahre sind sie zusammen, ehe die Beziehung 2022 endet.

Wieder zurück in Deutschland, beginnt Kuhn im Herbst 2015 ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Touristik, merkt aber schnell, dass das nicht das Richtige für ihn ist, weil es auf einen Bürojob hinausläuft. Gemeinsam mit seiner Freundin lässt er sich auf die Erfahrung Jakobsweg ein – von Südfrankreich laufen sie mehr als 900 Kilometer nach Santiago de Compostela.

Danach geht’s auf Entdeckertour durch halb Europa. Durch die Vermittlung über eine Internet-Plattform hütet das Paar Häuser, wenn deren Besitzer in Urlaub sind. England, Irland, Spanien, Bulgarien, Griechenland, Italien, Brasilien – und in dieser Zeit entdeckt Kuhn auch seine Affinität zu Tieren. Die beiden kümmern sich um Hunde, Katzen, Pferde, Schafe, in einem Fall auch um Schlangen. „Das war eine spannende Zeit. Die Leute haben uns vertraut, obwohl sie uns kaum kannten. Wir haben Kontakte fürs Leben geschlossen.“

Dreieicher in Argentinien: Gauchos sind keine Folklore aus längst vergangener Zeit.

2019 ist dann fürs Erste genug mit dem Vagabundenleben, Kuhn bewirbt sich an der Uni in Tandil und beginnt mit dem Studium der Tiermedizin. Dann kommt auch in Argentinien Corona – zwei Jahre läuft so gut wie alles online. Momentan ist er im vierten Studienjahr, Ende 2024/Anfang 2025 will er fertig sein. Spezialisieren will sich Kuhn auf Großtiere wie Rinder und Pferde. Und er denkt darüber nach, einen Doktortitel dranzuhängen. „Vielleicht mit einem Abstecher in die USA oder nach Australien.“

Aber Argentinien hat es ihm angetan. Seit Februar lebt er in einer Wohnung mit einem kleinen Garten. Tandil hat städtische Züge, ist aber überschaubar. „Wenn man aus der Stadt rauskommt, ist in alle Richtungen erst mal 100 Kilometer nichts, sprich Pampa“, erzählt Kuhn, der längst sehr, sehr ordentlich Spanisch spricht und inzwischen ein passabler Reiter ist. „Klar haben viele Rancher Allradfahrzeuge oder Quads, aber Pferde sind in unwegsamen Gegenden unverzichtbar.“ Gauchos sind also keine Folklore aus längst vergangener Zeit.

Selfie fürs Familienalbum: Im Januar hatte Tobias zuletzt Besuch von seinen Eltern Rainer und Beate Kuhn. © -privat

Als ihn seine Eltern Rainer und Beate Anfang dieses Jahres besuchen, darf ein Ausritt nicht fehlen. „Mein Papa hat zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen“, erzählt der Junior schmunzelnd. Richtiges Heimweh verspüre er selten, sagt er. Am ehesten an Geburtstagen oder Festen. In diesem Jahr will er Weihnachten im Kreis der Familie verbringen.

Tobias Kuhn kommt mit ungefähr 300 Euro im Monat aus

Für den Lebensunterhalt braucht es in Argentinien nur einen Bruchteil dessen, was man in Deutschland benötigt. Tobias Kuhn kommt mit ungefähr 300 Euro im Monat aus. Er hat ein paar Nebenjobs und die Eltern unterstützen ihn. Das Land ist auch von starken Gegensätzen geprägt. In Städten gibt es viele soziale Brennpunkte. „Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weit auseinander.“

Und wie ist das mit dem Fleischkonsum? Ist der wirklich so extrem, wie er gerne dargestellt wird? Ja! Wer es sich leisten kann, isst Fleisch. Keine Feier ohne Grill. Wobei: Geflügel und Schwein zählen nicht so richtig. „Es muss schon Rind sein.“ Veganer werden in Argentinien eher nicht glücklich. Hier geht nichts über ein Steak! (Frank Mahn)

