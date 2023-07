Dreieicher mit dem Rad durch Norwegen

Teilen

Eine Rentiermutter ist mit ihrem Nachwuchs auf der Landstraße in Norwegen unterwegs. Sie sind an Menschen gewöhnt. © -Fröhlich

Der Dreieicher Dieter Fröhlich ist mit seinem Rad in Norwegen unterwegs. Von unterwegs berichtet er über seinen Erlebnisse.

Dreieich – Weit habe ich es nicht mehr bis zum Nordpolarkreis, aber bis dahin will ich noch einige der 12 000 Inseln und Schären besuchen. Jetzt bin ich kurz vor Brönnöysund, einer kleinen Hafenstadt. In den vergangenen sieben Tagen habe ich 300 Kilometer zurückgelegt und saß dafür 24 Stunden im Sattel, ohne körperliche Beschwerden. Lediglich die Beine sind an manchen Abenden schlapp.

Die Landschaft genießen

Erfahrene Tourenradler wissen, dass man für 300 Kilometer eigentlich keine sieben Tage benötigt. Nun nehme ich aber auch nicht an einem Wettbewerb teil, sondern reise. Ich schaue, fotografiere, genieße die Landschaft, sofern das Wetter es zulässt und die Wolken nicht so tief hängen, dass sie beinahe die Oberfläche des Fjords berühren und die angrenzenden Berge in einen grauen Mantel hüllen.

Auch will ich nicht so schnell wie möglich mein Ziel erreichen wie einige junge Leute, die offenbar nur wenig Zeit für ihre Tour zum Nordkapp haben und mit Minimalgepäck auf ihren Rennrädern Tagesetappen von bis zu 150 Kilometer abreißen. Ob sie überhaupt mitkriegen, durch welch grandiose Landschaft sie fahren?

Einige Höhenmeter

Außerdem: Die geradelten Kilometer sind nur die halbe Wahrheit. Was meinen Tagesdurchschnitt runterzieht, sind die Höhenmeter. Sie sind nicht hoch, die Berge hier an der Küste, aber flach ist nichts. Viele Rampen, jeweils gefolgt von kurzen Gefällestrecken, die zu kurz zum Erholen sind, denn schon geht es wieder bergan.

Weil ich täglich mehrere Stunden alleine unterwegs bin, nehme ich mir Zeit für Gespräche, wenn sich die Gelegenheit bietet. Einheimische freuen sich, wenn ich meine paar Brocken Norwegisch auspacke. Wie gut ich doch ihre Sprache spreche, loben sie. Sind halt höfliche Menschen. Auch Radlerinnen und Radler aus verschiedenen europäischen Ländern treffe ich und Reisetipps werden ausgetauscht.

Das Wetter ist sehr wechselhaft. Oft ist Regenkleidung nötig und das Wechseln der Kleidung in „freier Wildbahn“, also im Stehen am Rand der Landstraße, ist lästig. Kalt ist mir jedoch nie. Die Topografie ist fordernd und hält mich warm, obwohl die Temperaturen nicht über 15 Grad hinauskommen. Das wiederum macht Rasten problematisch. Durchgeschwitzt am Wegesrand oder auf einem Parkplatz zu stehen und bei kaltem Wind, meist aus nördlichen Richtungen, in die Banane zu beißen, birgt das Risiko, dass mein Körper auskühlt und ich mir eine Erkältung einfange. In den wenigen Ortschaften, durch die ich komme, halte ich deshalb Ausschau nach einer Cafeteria und treffe dabei manchmal auf ungewöhnliche Lokalitäten.

Liebevoll gestaltetes Museum

Eine ist an einen Supermarkt angegliedert und gleichzeitig ein liebevoll gestaltetes Museum. Fotos und Gegenstände aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zeigen, wie man damals in der Stadt Namsos lebte und arbeitete. Bei der freundlichen Bedienung bestelle ich entgegen meiner Gewohnheit einen Burger, den man damals hier noch nicht aß.

Auf eine ähnlich seltsame Kombination treffe ich in dem Ort Kolvereid. In der einen Hälfte der Geschäftsräume befindet sich ein sehr gut sortiertes Haushaltswarengeschäft, in der anderen eine Cafeteria. Die Verkäuferin serviert mir ein üppig belegtes Brötchen mit Garnelen, geht danach einige Schritte weiter und verkauft einer Frau eine Salatschüssel aus Edelstahl.

Auf der Insel Leka betreibt eine junge Frau ein kleines Sommer-Café in totaler Selbstbedienung. An der Wand lese ich das Angebot mit Preisen, auf einem Zettel steht, wo ich Waffeln, Marmelade, Kaffee usw. finde und wo mein Geld rein soll. Zeitweise ist sie vor Ort, aber zwischendurch zu Hause und backt frische Waffeln. Das Konzept, basierend auf Vertrauen, scheint zu funktionieren.

Knallgelbes Velomobil

In seinem knallgelben Velomobil, einem Liegerad mit Vollverkleidung, begegnet mir Henry (57). Gestartet in den Niederlanden, gelangte er auf geplanten Umwegen zum Nordkapp. 54 Tage ist er jetzt unterwegs, hat 5400 Kilometer hinter und noch einige vor sich, bis er zu Hause ankommt. Sein Gefährt ist viel weniger windanfällig, als ich es auf meinem normalen Fahrrad bin. Bergab zeigt sein Tacho auch schon mal 90 km/h. Dann kommt der Bremsfallschirm zum Einsatz, weil die eingebauten Bremsen heiß laufen würden.

Begegnungen mit Elchen bleiben selten und wenn ich einen sehe, dann nur kurz aus sicherer Entfernung. Anders ist es mit Rentieren. Sie sind an Menschen gewöhnt und nicht so scheu. Irgendwann steht eines vor mir auf der Landstraße. Anstatt sich aus dem Staub zu machen, kommt es auf mich zu, zögerlich, aber doch immer näher. Ein zweites Tier kommt aus dem Wald, kleiner, vermutlich der Nachwuchs. Autos nähern sich, bleiben stehen, fahren im Schritttempo an den Tieren vorbei. Das Muttertier nähert sich mir bis auf wenige Meter, bekommt dann doch Angst und kehrt um. Der Gang dieser Tiere gleicht einem Tänzeln und sieht von hinten lustig aus. Da muss man einfach lächeln.

So hat man früher bezahlt. Wer heute Bargeld auf den Tresen legt, macht sich in Norwegen verdächtig. In Namsos wird in einem Museum an alte Zeiten erinnert. © -Fröhlich