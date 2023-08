Dreieicher Pilgerin weckt Erinnerungen: Mit dem Käfer ans Ende der Welt

Auf dem Familienfoto rechts ist vorne rechts Reiner Jung als Bub zu sehen, der Spanier Juan (hinten Mitte) lebte einige Jahre bei den Jungs. © privat

Die Pilgerreise der Offenthalerin Eva Pforr trifft Reiner Jung mitten ins Herz: „Als ich das morgens am Frühstückstisch gelesen habe, 2500 Kilometer von Offenthal bis Finisterre entlang des Jakobswegs – die komplette Strecke zu Fuß. Was für eine Leistung! Und fast gleichzeitig haben sich in meinem Kopf sehr alte Erinnerungen aufgetan“, berichtet der gebürtige Offenthaler, der seit Anfang der 80er Jahre in Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg lebt.

Offenthal - Unweit der Offenthaler Kirche, von der aus Eva Pforr Anfang Mai zu ihrem Abenteuer nach Santiago de Compostela gestartet ist, ist Reiner Jung geboren und aufgewachsen – in der Mainzer Straße. Dort in seinem Elternhaus kamen Anfang der 60er Jahre Gastarbeiter unter – wie eben überall in Deutschland. Die beiden jungen spanischen Männer, Juan und Ramon, haben sich wohlgefühlt im kleinen, beschaulichen Offenthal, das damals rund 2000 Einwohner zählte. Sie stammten aus einem noch viel kleineren Ort an der Westküste Galiciens – eben jenem Finisterre, das heute bei vielen Pilgern der Schlusspunkt eines langen Marsches ist. Einst sprach man vom Kilometer Null, vom „Ende der Welt“, bis man herausfand, dass der westlichste Teil Europas in Portugal liegt.

„Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie lange die beiden bei uns gelebt haben. Vielleicht fünf oder sechs Jahre. Sie haben auf dem Bau gearbeitet und bei uns gewohnt. Ich war noch ein kleiner Bub. Aber sie haben viel von ihrer spanischen Heimat erzählt und wir haben als Kinder gerne gelauscht“, berichtet Jung. Die spanischen Gastarbeiter sind in Offenthal gut integriert, kicken im Fußballverein. Die beiden Männer sind längst zu Freunden der Offenthaler geworden. Im August 1963 ist Familie Jung dann ins Auto gestiegen, um sich auf die lange Reise nach Spanien zu machen. Sie möchten mit eigenen Augen sehen, wovon Juan und Ramon so gerne erzählen. Das ist ziemlich genau 60 Jahre her. „Auch wenn 2500 Kilometer zu fünft im VW Käfer noch immer nicht vergleichbar sind mit dem, was Eva Pforr heute leistet, war es schon ein besonderer Ritt. Wir haben auf dem Hinweg drei Tage gebraucht und auf dem Rückweg sogar vier Tage. Es gab eher Eselskarren als Mautstellen“, erzählt Jung, dass die Straßen quer durch Europa ja auch bei Weitem nicht so ausgebaut waren, wie sie es heute sind. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Reisenden heute ohnehin das Flugzeug nach Spanien wählen.

An viele Details der Reise kann sich Reiner Jung nicht mehr erinnern. Er war 1963 gerade einmal sechs Jahre alt. „Aber es ist in jedem Fall meine Erinnerung, die am weitesten zurück reicht. Es war schon sehr beeindruckend für mich“, berichtet er.

Die Offenthaler Urlauber sind im Haus bei der Familie der beiden Gastarbeiter untergebracht. Die Schwester von Reiner Jung hat ihm kürzlich erst erzählt, dass sie sich noch genau daran erinnern kann, wie die Kellerbar aussah, in der sie geschlafen hat. Gemeinsam unternehmen sie viele Ausflüge, von denen es auch heute noch ein paar Schwarz-Weiß-Fotos gibt.

Die beiden Spanier sind übrigens viele Jahre in Deutschland geblieben. Auch als sie längst wieder in Finisterre leben, reißt der Kontakt mit den Offenthalern nie ab. Reiner Jung und auch sein Vater sind viele Male nach Spanien gereist – oft wohnten sie bei Juan und Ramon. „1996 habe ich meinem Sohn Finisterre gezeigt und zuletzt war ich im Jahr 2017 dort“, sagt Reiner Jung. Schon längst wollte er seine alten Freunde mal wieder besuchen – die Artikelserie über Eva Pforr und ihre so besondere Pilgerreise hat ihn motiviert, zum Hörer zu greifen und in Finisterre anzurufen. „Ramon ist inzwischen 88 Jahre alt und hat sich sehr gefreut, mich zu hören“, erzählt der ehemalige Mitarbeiter der Volksbank Dreieich, dass es ein emotionales Gespräch war.

Am liebsten wäre es ihm, er könnte Eva Pforr einen kleinen Empfang in Finisterre bereiten – so von Offenthaler zu Offenthaler. Und ihr damit persönlich die ganze Hochachtung überbringen, die er für ihr Projekt hat. Das wird wohl aus Termingründen nichts werden. Er hat die junge Frau aber angeschrieben, dass sie unbedingt am Café am Marktplatz in Finisterre einen Kaffee trinken soll, das gehört nämlich einem Bruder von Juan. Die Rechnung übernimmt er.

Bis dahin verfolgt Reiner Jung die Pilgerberichte von Eva Pforr in der Offenbach- Post und auf ihrem Blog: » tonewhorizons.de

Von Nicole Jost

Der erste Familienbesuch der Jungs in Spanien 1963. Reiner Jung ist der Kleine auf der Mauer im Unterhemd bei einem Ausflug in San Sebastian. Ramon und seine Frau (rechts im Bild) zeigten den Freunden ihre Heimat. © -privat

Am Ende des Jakobswegs am Kap Finisterre: Reiner Jung 2017, als er seine spanischen Freunde das letzte Mal besuchte. © -privat