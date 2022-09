Dreieicher Sportanlage in erbärmlichem Zustand

Von: Frank Mahn

Das Grün links zeigt den Naturrasen für die Fußballer im einst so ruhmreichen Stadion an der Maybachstraße, das Grün rechts der Rinne gedeiht auf einem Teil der Laufbahn. Sie gammelt vor sich hin. © -Foto: strohfeldt

Es waren großartige Bilder, die das Fernsehen in die Wohnzimmer transportierte. Die European Championships in München haben Euphorie entfacht – auch wegen der deutschen Leichtathleten. Die Erfolge dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Leichtathletik einiges im Argen liegt. Das ist in Dreieich nicht anders.

Dreieich - Fehlt die Basis, schwächelt irgendwann der Spitzensport. Das ist auch eine Frage der Trainings- und Wettkampfstätten. In Dreieich ist es um die Infrastruktur nicht gut bestellt. Das wurde beim Sommerstammtisch der Grünen überdeutlich. Vorstandsmitglieder der SKG Sprendlingen schilderten die Zustände auf dem Sportgelände an der Maybachstraße.

Laufbahnen, die gemäht (!) werden müssen, Sanierungsstau, Schimmel im Keller des Funktionsgebäudes, Mädchen, die sich beim Training den Toilettengang aus Ekel verkneifen – was Bettina Schmidt und Thorsten Stroh berichteten, ist ein Offenbarungseid. Einst Aushängeschild, sei die Anlage inzwischen eine Peinlichkeit, so die Vorstandsmitglieder.

Das Gelände ist in städtischer Hand. Neben der SKG, mit an die 2 300 Mitgliedern größter Verein der Stadt, zählen weitere Vereine zu den Nutzern. Als da sind: FV 06, Fortuna Dreieich, die Panthers und die STG. Darüber hinaus dient die Anlage dem Schulsport. Diese Gemengelage macht Verantwortlichkeiten schwierig. Bei Vereinen, die ihre Plätze selbst unterhalten, sind sie hingegen klar geregelt.

Natürlich gibt es Absprachen zwischen den Beteiligten. Die Stadt übernimmt die Grundreinigung des Funktionsgebäudes, wofür die DreieichBau AöR zuständig ist; wie auch für die Unterhaltung. Die Zwischenreinigung liegt in den Händen der Vereine, „aber eigentlich wäre sie täglich nötig“, so Schmidt und Stroh. Da aber spielten nicht alle immer mit. Mal klappe es, mal schäme man sich, Gäste aufs Gelände zu lassen. Bei der Pflege hilft der städtische Dienstleistungsbetrieb mit zwei bis drei Stunden pro Woche. „Viel zu wenig!“, beklagen die SKG-Funktionäre. Auch fehle es an Lagermöglichkeiten. 18 Jugendmannschaften teilten sich einen kleinen Ballraum. Für Kleintore sei kein Platz, denn die müssten sicher weggeschlossen werden können.

Da es um die Leichtathletikanlage des TV Dreieichenhain an der Breiten Haagwegschneise – Vertreter des Vereins waren ebenfalls eingeladen, aber verhindert – auch nicht zum Besten steht, brachten die Grünen eine Konsolidierung ins Gespräch. Motto: Lieber eine Anlage tipptopp als zwei vergammelte. Das allerdings ist für die SKG-Führungsriege mit Blick auf das Gesamtareal schwer vorstellbar. Ab 15 Uhr sei es rappelvoll, bis zu vier Fußballmannschaften würden gleichzeitig auf dem Kunstrasen trainieren. Aus Sicht der Grünen indes sollte eine – auch teilweise – Zusammenlegung der Anlagen kein Tabu sein. Zudem müsse ein zeitgemäßes und nachhaltiges Konzept für Betrieb und Unterhaltung her.

Schmidt und Stroh halten nicht viel davon, Leichtathletik-Kinder von einem Stadtteil in einen anderen zu fahren. Die SKG wäre bereit, die Maybachstraße in Eigenverantwortung zu übernehmen – eine Grundsanierung durch die Stadt vorausgesetzt. Das habe man gegenüber den Verantwortlichen im Rathaus auch klar kommuniziert.

Während der Fußball im Nachwuchsbereich boomt – nach der Frauen-EM haben viele Mädchen Lust aufs Kicken bekommen – ist das Interesse an der Leichtathletik nach den Worten von Trainer Harald Röder trotz EM-Begeisterung gedämpft. Seien vor etwa 20 Jahren noch mehr als 45 Kids im Verein gelaufen oder gesprungen, zählt er inzwischen nur noch maximal 16. Zu groß scheint Röder die Konkurrenz hipper neuer Sportarten, zu gering der Stellenwert in Schulen. Und dennoch liefern gerade die Schulen eine Perspektive – durch Kooperationen könnten Sportvereine entscheidend bei der Abdeckung der Nachmittagsbetreuung mitwirken, so die SKG-Vertreter.

Immerhin: Vor Kurzem wurden Duschen und Wasserleitungen im Funktionsgebäude erneuert. Doch das ist nur Kosmetik. „Im Prinzip gehört das Gebäude abgerissen“, sagt Bettina Schmidt.

Vor ein paar Wochen erst hat die Stadt die Stelle eines Sportkoordinators ausgeschrieben (wir berichteten). Der Magistrat strebt im Bereich Freizeit und Sport eine inhaltliche Neuausrichtung an. Herausforderungen gibt es etliche, nicht nur an der Maybachstraße.

