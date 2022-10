Dreieicher Stadtradler nur auf Platz vier

Von: Frank Mahn

Siegerehrung beim Stadtradeln: Birgit Däsch (links) nahm die Urkunde für das offene ADFC-Team entgegen, während Jürgen Heilmann von Biotest seinen verhinderten Arbeitskollegen Detlef Schäfer vertrat. Holger Decher legte bei den Kommunalpolitikern die meisten Kilometer zurück. Nicole Marx (Zweite von rechts) und Ramona Henrich gehörten zu den Glücklichen, die bei der Verlosung Gutscheine gewannen. © strohfeldt

Herrscht in Dreieich eine gewisse Radelmüdigkeit? Das Ergebnis ist jedenfalls ernüchternd: Statt sich die Spitzenposition im Kreis Offenbach zurückzuholen, sind die Dreieicher beim Stadtradeln in Kommunen der Größenordnung zwischen 10 000 und 50 000 Einwohnern vom zweiten auf den vierten Platz abgerutscht.

Dreieich - In den vergangenen Jahren standen nach Ende des dreiwöchigen Aktionszeitraums regelmäßig weit mehr als 100 000 Kilometer und mit Ausnahme von 2021 mehrfach in Folge Platz eins zu Buche – diesmal stehen unter dem Strich nur 85 836 Kilometer. 514 Radler, darunter 13 Parlamentarier beziehungsweise Magistratsmitglieder, waren in 36 Teams unterwegs und vermieden – legt man als Alternative das Auto zugrunde – 13 Tonnen Kohlendioxid.

Mit 144 330 Kilometern verteidigt Vorjahressieger Rodgau im Kreis Platz eins. Langen landet mit 124 363 Kilometern auf Rang zwei, dicht gefolgt von Neu-Isenburg mit 120 021 Kilometern. Dreieich brachte mit 514 zwar 32 Teilnehmer mehr an den Start als 2021, aber sie sammelten mehr als 30 000 Kilometer weniger. Von der Rekordteilnehmerzahl aus dem Jahr 2017 ist die Stadt meilenweit entfernt: Damals strampelten 962 Bürger für die Umwelt und das Klima. Denn darum geht’s dem Netzwerk Klima-Bündnis bei der bundesweiten Kampagne: möglichst vielen den Umstieg aufs Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel schmackhaft zu machen, das weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgase und weniger Lärm erzeugt. Gerade auf kurzen Strecken in der Stadt ist man mit dem Rad oft sogar schneller als mit dem Auto.

Beim Tag der Vereine am Bürgerhaus zeichneten Erster Stadtrat Markus Heller und Klimaschutzmanager Theo Felber die erfolgreichsten Teams und Einzelradler aus. Platz eins bei den Mannschaften ging diesmal nicht an Seriensieger Biotest. Die Firma kam mit 13 345 Kilometern nur auf Rang zwei. Den Sieg in dieser Kategorie sicherte sich das „Offene Team für alle“ vom ADFC mit 20 300 Kilometern. Die Stadtwerke hingegen erzielten mit 211 Kilometern pro Radelndem (neun Starter) den höchsten Pro-Kopf-Schnitt aller Dreieicher Unternehmen.

Die weiterführende Schule, die die meisten Jugendlichen zum Mitmachen animieren konnte, ist das Ricarda-Huch-Gymnasium mit 33 Teilnehmern (1 295 Kilometer). Mit 32 knapp dahinter folgt die Weibelfeldschule (2 125). Spitzenreiter ist die Max- Eyth-Schule mit 3 218 Kilometern, aber nur 13 Radlern.

Mit 1550 Kilometern legte Detlef Schäfer von Biotest die weiteste Strecke zurück. Bei den Kommunalpolitikern stellte Holger Dechert mit knapp über 1200 Kilometern die Höchstmarke auf.

Neben den Urkunden für besondere Leistungen wurden die glücklichen Losgewinner gezogen. Im Topf waren die Namen aller Radelnden, die mehr als 100 km zurückgelegt hatten. Verlost wurden fünf 50-Euro-Gutscheine und zwei 100-Euro-Gutscheine, die für fahrradbezogene Produkte oder Dienstleistungen bei örtlichen Händlern eingelöst werden können.

