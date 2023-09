Dreieicher Tagesmutter in den Mühlen der Bürokratie

Von: Nicole Jost

Liebevoller kann man ein Kinderzimmer kaum einrichten. Die Tagesmutter betreut aktuell drei Kinder, hat aber noch keinen Cent gesehen. © p

Die Götzenhainerin hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit sich die Kinder bei ihr wohlfühlen. Im gemütlichen Wohnraum sind Küche und Ofen mit massiven Holzgittern gesichert, an einem kleinen Tisch mit Stühlen können die Kleinen kindgerecht essen, pädagogisch wertvolles Spielzeug lädt zum Spielen ein, der Garten ist ein Kinderparadies mit Naschbeeren und Wasserstelle, und in einem Extraraum hat die Floristikmeisterin ein Schlafzimmer mit derzeit drei Betten mit niedlichen Zelten und vielen Teddys eingerichtet, damit ihre Gäste „gut bewacht“ ihren Mittagsschlaf halten können.

Dreieich - Am 10. Juli ist die Frau, die ihren Namen nicht öffentlich machen möchte, als Tagesmutter beim Kreis Offenbach beruflich neu durchgestartet. Inzwischen können sich schon drei Elternpaare darauf verlassen, dass ihre Kinder zwischen morgens halb acht und nachmittags um vier betreut sind. „Damit das mit der langsamen Eingewöhnung auch gut für jedes Kind klappt, nehme ich nur nach und nach Kinder auf. Aber alle fünf Plätze, die ich hier belegen darf, sind bis 2024 ausgebucht“, ist die Götzenhainerin mit der Nachfrage sehr zufrieden. Sie mag ihren neuen Beruf: „Ich habe das Gefühl, etwas Sinnstiftendes zu tun. Der Umgang mit den Kleinen bereitet mir Freude“, berichtet die Frau, selbst Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Aber es gibt einen großen Haken: Nach ihrer sechsmonatigen pädagogischen Ausbildung zur Tagesmutter, die sie neben ihrem Job als Ausbilderin in einem großen Floristikbetrieb bewältigt und bei der von acht gestarteten Leuten letztlich vier die Prüfung angetreten und drei bestanden haben, fühlt sie sich von ihrer Fachberatung im Jugendamt im Kreis zwar gut betreut und gut unterstützt. Bezahlt worden ist sie für ihre inzwischen fast zwei Monate andauernde Arbeit aber noch nicht. Der Kreis, der als Arbeitgeber auch die Beiträge von den Eltern bekommt, hat noch kein Geld überwiesen.

„Ich konnte mich vorab mit all meinen Fragen, was noch zu erledigen ist, welche Bedingungen meine Räumlichkeiten erfüllen müssen, an meine Fachberaterin wenden und die Mitarbeiterin war auch hier und hat sich alles angeschaut“, berichtet sie. Rund 2500 Euro investiert sie in die Absicherung von Küche, Steckdosen und in die Ausstattung mit Kindermöbeln und Spielzeug. Geld, das ihr vom Kreis erstattet wird. „Dem Jugendamt war daran gelegen, dass ich möglichst schnell mit der Kinderbetreuung anfange. Die Plätze werden dringlich gebraucht, die Wartelisten sind brechend voll. Jeder Platz hilft“, weiß die Neu-Tagesmutter.

Sie kündigt ihren Job und startet in der zweiten Juli-Woche mit dem ersten Kind, das zweite folgt zwei Wochen später, jetzt sind es drei, die den ganzen Tag von ihr betreut werden. Es läuft gut, die Kinder fühlen sich wohl, auch die Eltern sind glücklich. Das Dokument zur bestandenen Pflegeerlaubnis war noch auf dem Postweg, wie mit dem Jugendamt abgesprochen, trudelte aber in der ersten Augustwoche ein. Dann reicht sie auch alle Unterlagen beim Kreis ein, damit sie ihr Geld bekommt. Doch die Zahlung bleibt aus. Die Götzenhainerin schreibt E-Mails, ruft im Kreishaus an – und bekommt keine Antwort, erreicht niemanden. Ihre Fachberatung setzt sich für sie ein, auch ihre Ausbilderin aus dem ZenJA in Langen. Sie bekommt knapp und fast unhöflich die Nachricht, sie möge sich gedulden, es werde bis Oktober dauern, bis sie mit dem ersten Geld rechnen könne. Dabei geht es um die Bezahlung für ihre Arbeit, die Erstattung für die Ausstattung könne, so die Mitteilung, noch länger dauern.

Die Tagesmutter ist entsetzt. „Was ist das für eine Wertschätzung. Ich soll arbeiten, sehe aber kein Geld. Ich habe Auslagen, die mir erst nach Monaten ersetzt werden. Ich kann das nicht mehr überbrücken. Wenn ich meine Mutter mit achtzig nicht hätte, könnte ich nicht mal mehr einkaufen gehen. Ich finde das erniedrigend und unfair. Das Geld steht mir zu, die Mitarbeiter im Kreis werden ja auch bezahlt für ihre Arbeit.“ Wenn diese Verzögerung transparent kommuniziert worden wäre, hätte sie ihren Job noch ein paar Monate behalten.

Ursula Luh, Pressesprecherin des Kreises, sagt auf Anfrage, es sei üblich, dass es mit der Antragstellung derzeit vier bis sechs Wochen dauert, bis das erste Geld fließt. Die Tagesmutter habe den Antrag erst im August gestellt. Im Augenblick sei in der Behörde besonders viel los, weil sich das Kindertagespflegegesetz geändert habe, sodass jeder Vertrag neu überarbeitet werden muss. „Das Geld kommt rückwirkend und auf einmal vermutlich Mitte bis Ende September. Ab diesem Zeitpunkt wird dann auch vorab bezahlt“, kündigt Luh an, dass die Dreieicherin wenigstens vor Oktober mit ihrem Lohn rechnen kann. Ein Vorziehen des Vertrags sei jetzt nicht möglich, weil auch andere Tagespflegekräfte noch auf Geld warten. Das wird nach Eingang abgearbeitet.

Die Götzenhainerin ist verständlicherweise enttäuscht. Sie wollte schnell zur Verfügung stehen und wird jetzt im Regen stehen gelassen. „Wenn ich meine Mutter nicht hätte und in einer Mietwohnung leben würde, wäre es jetzt verdammt schwierig. Es ist keine schöne Erfahrung, so behandelt zu werden.“ » Angemerkt

