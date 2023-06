Dreieicherin hat USA Abenteuer nicht bereut

Von: Nicole Jost

Maite Nogales engagiert sich bei Merck für die Nachwuchsförderung. In Zusammenarbeit mit der Universität in St. Louis entwickelt sie Unterrichtseinheiten und ist mit Kollegen global vernetzt. © privat

Die Haaner Kerb war in diesem Jahr für Maite Nogales die Gelegenheit, wieder mal zurück in die Heimat zu kommen. Zusammen mit alten Freunden hat sie im Burggarten in Erinnerungen geschwelgt und auch ihre Eltern getroffen, die inzwischen in Spanien zu Hause sind, aber zu Kerb immer anreisen. Seit 2014 lebt Maite Nogales mit ihrem Mann David und den Kindern Ruben (13) und Ronja (11) in den USA, in St. Louis, Missouri.

Es scheint, als habe die Dreieichenhainerin eine Affinität zu Amerika. Denn schon nach dem Abitur 1995 – übrigens als Mitglied des ersten Abi-Jahrgangs der Weibelfeldschule – ging sie als Au-Pair nach Chicago.

„Ich weiß, es sieht so aus, als sei ich mutig und abenteuerlustig. Aber ich war eher ängstlich. Es war eine Art Flucht nach vorn, weil ich nicht wusste, was ich mit dem Abi in der Tasche anfangen wollte. Eine Freundin ging als Au-Pair in die USA, also habe ich das auch gemacht“, berichtet sie über diese Zeit, die sie „in vielerlei Hinsicht hat wachsen lassen“.

Sie kommt zurück nach Dreieich, beginnt ein Jurastudium, überlegt es sich anders und macht eine Ausbildung zur Werbekauffrau. Sie wechselt in die Pharmabranche, arbeitet als Marketingassistentin und als Pharmareferentin. Ihre Eltern entscheiden vor rund 20 Jahren, nach Spanien zu gehen. Ihr Vater Manuel ist gebürtiger Spanier, Mutter Helga kommt aus Sprendlingen. Maite Nogales bleibt.

2006 lernt sie David kennen, die beiden heiraten und sie zieht zu ihrem Mann nach Köln. Die zwei Kinder werden geboren, ihr Mann bekommt ein Angebot von Merck in Darmstadt. Die Familie zieht zurück nach Hessen. Maite Nogales steigt nach der Geburt von Ronja gerade wieder ins Arbeitsleben ein, als der Arbeitgeber ihres Mannes ihm einen Job in Miami anbietet. „Ich war überhaupt nicht glücklich. Ich war froh, zurück hier in der Region zu sein, zu Hause! Ich war gerade eine Woche wieder im Job. Da kommt so eine Anfrage. Ich habe eine Woche nicht mit David gesprochen“, erinnert sie sich lachend.

Letztlich entscheidet die Familie, gemeinsam das Abenteuer zu wagen. „Mein Plan war, zwei Jahre zu bleiben und nach der Einschulung von Ruben wieder zurück nach Darmstadt zu kommen“, muss sie selbst grinsen, dass daraus nichts geworden ist. Von dem Darmstädter Pharma-Riesen gibt es viel Unterstützung bei Umzug und Formalien. Nach vier Jahren kommt der Ortswechsel: „Mein Mann ist ohnehin entweder nach Boston oder St. Louis gependelt. Dann kam der Hurricane Irma 2017 und wir mussten evakuiert werden. Wie haben uns dann für St. Louis entschieden“, berichtet die Dreieichenhainerin.

Merck hat dort 2 500 Mitarbeiter. Die Familie mag das Leben in der familienfreundlichen Stadt mit ihren vielen Freizeitangeboten. Es gibt zahlreiche Festivals und Möglichkeiten für Ausflüge. Maite Nogales beschreibt die Menschen im mittleren Westen als sehr offen und kommunikativ. „Die Amerikaner geben Dir eine Chance, es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, sagt sie. Sie habe von dem Gang ins Ausland profitiert: Sie spricht Englisch und Spanisch fließend. „Zu Hause wird Deutsch gesprochen, wobei die Kinder immer auf Englisch antworten. Ronja ist eigentlich mehr Amerikanerin. Aber Ruben sagt zumindest immer, dass er in Deutschland studieren möchte“, erzählt sie.

Auch als Mutter von zwei Kindern hat Maite Nogales immer gearbeitet. So richtig durchgestartet ist sie vor drei Jahren, als sie bei Merck eingestiegen ist. Sie ist im weitesten Sinne in der Nachwuchsförderung für das Unternehmen tätig: Merck hat zwei Programme, die junge Leute, insbesondere auch Mädchen, für die Naturwissenschaften und wissenschaftliches Arbeiten begeistern möchten. Mit den Curiosity Labs gehen Merck-Mitarbeiter in Schulen, um Neugier für die Wissenschaft zu wecken. Dafür steht ein großer umgebauter Schiffscontainer als Forschungslabor zur Verfügung. Ein Container ist fest in Darmstadt installiert, weitere reisen um die Welt. Maite Nogales entwickelt in Zusammenarbeit mit der Universität in St. Louis Unterrichtseinheiten für diese Angebote, vernetzt sich auch mit den Kollegen global.

Anfang Juli ist sie wieder in Darmstadt, um die Forschungsprojekte für junge Leute an Schulen im Kreis Offenbach vorzustellen. „Es ist für mich ein so sinnvoller Arbeitsbereich, es macht wahnsinnig viel Spaß.“ Sie will auch anderen ein Vorbild sein: „Ich war 44 Jahre alt, als ich begann, mich so richtig um meine Karriere zu kümmern. Wenn man etwas will, sich dafür reinhängt, kann man viel erreichen“, ist die 47-Jährige gerade sehr zufrieden, mit ihrem Leben in Amerika.

Innerhalb der Familie ist eine Rückkehr in die Heimat manchmal Gesprächsthema. „Aber jetzt bleiben wir erst noch mal ein paar Jahre hier“, klingt das nicht nach einem baldigen Abschied.

Zusammen mit ihrem Mann David und den beiden Kindern fühlt sich Maite Nogales in den USA sehr wohl. © -