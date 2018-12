Fantasybuch im Krankenbett erdacht

Dreieicherin Susanne Roßbach

+ © Radgen Die Idee zu ihrem Roman kam Susanne Roßbach schon vor fünf Jahren. Nun erschienen die ersten beiden Bände von „Augenstern“ als Taschenbuch. © Radgen

Dreieich - Jahrelang lag er in der Schublade von Susanne Roßbach: Nun veröffentlichte die Dreieicherin ihren Science-Fiction-Roman über Gestaltwandler als Taschenbuch. Bei der Recherche an den Schauplätzen des Buchs in der Region erlebte die 52-Jährige so manch Skurriles. Von Julia Radgen