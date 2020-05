Kontaktlos Päckchen holen: Neue Stationen

An neuen Stationen von DHL können Kunden rund um die Uhr kontaktlos Päckchen abholen und aufgeben.

Dreieich/Neu-Isenburg – Bestellungen abholen oder verschicken, wann immer es einem passt und – das ist gerade aktuell sehr wichtig – komplett kontaktlos: Das ermöglichen die Packstationen der Post-Tochter DHL. Das Unternehmen hat nun jeweils eine weitere Packstation in Dreieich und Neu-Isenburg in Betrieb genommen. Ab sofort können Kunden an den neuen Standorten in der Darmstädter Straße 92 in Dreieich und der Sankt-Florian-Straße 1 (Neu-Isenburg) rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden.

Für Dreieich ist das nach dem Real-Markt an der Robert-Bosch-Straße 15 und der Industriestraße 3 (Rewe) die dritte Packstation. Für Isenburg nach der Offenbacher Straße 35 am Haus der Vereine (Ecke Richard-Wagner-Straße), der Frankfurter Straße 168 am Isenburg-Zentrum (Ausgang Rosenauplatz) und der Hugenottenallee 59 bereits die vierte Station. „Wir sind froh, dass wir diese beiden Standorte in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten“, sagt Hartmut Pursch, bei DHL zuständig für die Packstationregion West. Das Unternehmen suche gezielt Standorte an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens aus, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten.

Bundesweit nutzen nach DHL-Angaben mehr als zwölf Millionen registrierte Postkunden – die Anmeldung ist kostenlos und online möglich – das System. Deutschlandweit stehen momentan 4 500 Automaten mit rund 450 000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Für das Empfangen ist die entsprechende App der DHL Voraussetzung, für das Verschicken bedarf es keiner Registrierung. jrd

Infos im Internet: dhl.de/packstation