Zimmer verzichtet auf eine erneute Kandidatur

Dreieich - Die Gesundheit geht vor. Gestern Morgen hat Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD) offiziell bekannt gemacht, dass eine weitere Amtsperiode für ihn nicht infrage kommt. Für die Wahl Ende Oktober wird der 59-Jährige nicht kandidieren. Sein Nachfolger könnte aus dem Rathaus kommen. Erster Stadtrat Martin Burlon (parteilos) wird sich zur Wahl stellen. Von Frank Mahn

„Die letzten Monate haben mir gezeigt, dass ich meiner Gesundheit nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt habe“, sagt Zimmer, als er im Anschluss an die Magistratspressekonferenz eine persönliche Erklärung abgibt. Erste Warnzeichen hätten sich schon Ende 2016 bemerkbar gemacht, im Laufe des vergangenen Jahres habe sich seine Verfassung weiter verschlechtert. Im November hätten ihm die Ärzte die Rote Karte gezeigt und ihn „alternativlos aus dem Verkehr gezogen“, schildert der Bürgermeister die Beweggründe für seine Entscheidung. Es habe Symptome für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt gegeben. Zimmer leidet zudem schon länger an einer Augenerkrankung, „die wie ein Damoklesschwert über mir schwebt und die mich mein Leben lang begleiten wird“. Vor diesem Hintergrund zog der 59-Jährige die Reißleine und fasste den Entschluss, nicht mehr anzutreten.

Nahezu drei Monate war Zimmer – von einigen wenigen Tagen abgesehen – nicht im Dienst. Zuletzt verbrachte er vier Wochen in einer Reha-Klinik. Seit ein paar Tagen sitzt er wieder am Schreibtisch. „Im Moment fühle ich mich ganz gut“, sagt der Offenthaler. Er habe in der Reha viel Sport getrieben. Die Ärzte dort hätten ihn in seiner Absicht bestärkt. „Ich bin überzeugt, dass es für mich und mein privates Umfeld die richtige Entscheidung ist.“ Die Frage, ob die emotional geführte Diskussion um die Lettkaut eine Rolle gespielt habe, verneint Zimmer. Sie sei der Gesundheit aber sicher nicht förderlich gewesen. Zu den Plänen stehe er nach wie vor.

+ Erst vor ein paar Tagen hat Dieter Zimmer wieder den Platz an seinem Schreibtisch eingenommen. Krankheitsbedingt fehlte der 59-Jährige fast drei Monate. © zcol Dieter Zimmer ist ein Kind der Dreieicher Verwaltung. Er beginnt dort Ende der 70er Jahre nach dem Abitur seine Berufslaufbahn, die ihn stetig nach oben führt. Von 2001 bis 2006 ist er als Erster Stadtrat in der Verantwortung, daran schließt sich die Wahl zum Bürgermeister an. Die gewinnt der SPD-Mann mit satten 67,1 Prozent der Stimmen. 2012 gelingt es Zimmer, dieses Ergebnis noch zu toppen. Mit 70,7 Prozent im ersten Wahlgang lässt er der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance.

„Ich bin gerne und mit Stolz Bürgermeister meiner Heimatstadt. Bei allen Höhen und Tiefen übe ich das Amt mit viel Herzblut und Engagement aus“, sagt Zimmer. Er habe es niemals als Belastung empfunden, eine Sieben-Tage-Woche sei für ihn selbstverständlich gewesen. „Doch es fällt mir nicht mehr so leicht wie vor ein paar Jahren.“

Während seiner Abwesenheit habe er viel Zuspruch erfahren. „Ich weiß, dass ich mit dieser Entscheidung viele Menschen enttäusche, aber ich bitte um Verständnis für diesen persönlichen Entschluss.“ Die Amtszeit endet Mitte Februar 2019, so lange will Zimmer an Bord bleiben. Eine neue berufliche Herausforderung schließt er aus. „Aber auch im Ruhestand werde ich ein politisch aktiver Mensch bleiben.“ Ehrenamtlich. Zudem hat er vor, sich verstärkt in Vereinen zu engagieren.

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Ein möglicher Nachfolger sitzt gestern Morgen neben Zimmer: Martin Burlon. Der parteilose Erste Stadtrat wird aus der Runde der Journalisten natürlich mit der Frage konfrontiert, ob er kandidieren werde. Burlon redet nicht um den heißen Brei: „Ja, ich stehe zur Verfügung!“ Die Stadt habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. „Diesen Prozess möchte ich gerne weiter begleiten.“ Der 42-jährige Sprendlinger ist seit Anfang 2010 im Amt, bei seiner Wiederwahl im September 2015 bekam er im Parlament 39 von 45 Stimmen. Der Bürgermeister wird allerdings direkt, also von den Bürgern gewählt. Gut möglich, dass die eine oder andere Partei Burlon in Ermangelung eines eigenen Kandidaten unterstützt. Zimmer jedenfalls ist froh über dessen Bekenntnis. „Ich freue mich, dass er seinen Hut in den Ring wirft.“