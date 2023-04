Drogenrazzia im Villenviertel - Cannabisplantage im Kreis Offenbach ausgehoben

Von: Frank Mahn

Teilen

In einem Villenviertel im Dreieicher Ortsteil Götzenhain (Kreis Offenbach) hebt die Polizei bei einer Drogenrazzia eine Cannabisplantage aus.

Dreieich - Aufregung im Villenviertel: In der Straße Am Alten Berg in Dreieich-Götzenhain (Kreis Offenbach) hat die Polizei mit einem Großaufgebot eine Cannabis-Plantage ausgehoben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann auf Anfrage. Festnahmen gab es nicht.

Der Einsatz in Götzenhain zog sich über zwei Tage, zum Abtransport der Drogen war ein Lkw notwendig. „Die haben da nicht nur jede Menge Pflanzen rausgetragen, sondern auch massenweise Lampen“, berichtet ein Nachbar. Hintergrund: Beim Anbau von Hanf in Wohnungen, Kellern, Garagen oder Hallen ist künstliches Licht erforderlich. Ein anderer Nachbar erzählt, das Haus sei ihm schon länger verdächtig vorgekommen. „Die Rollläden waren so gut wie immer unten.“

Am Alten Berg in Götzenhain wurde eine Cannabis-Plantage ausgehoben. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Kreis Offenbach: Drogenrazzia führt zu Cannabisplantage - Zeuge gab Hinweise

Nach Angaben von Robert Hartmann hatte sich am Dienstag ein Zeuge an die Polizei gewandt und den entscheidenden Hinweis gegeben. Sicherstellung und Räumung des Marihuanas – das sind die getrockneten Blüten und Blätter der weiblichen Hanfpflanze – dauerten gestern noch an. Nach Hartmanns Worten wurden rund 75 Kilogramm abgeerntete Blüten sowie circa 1100 Pflanzen sichergestellt.

Der potenzielle Marktwert lasse sich aktuell noch nicht beziffern. Die Ermittlungen konzentrierten sich aktuell darauf, den oder die Eigentümer der Plantage zu ermitteln, so der Staatsanwalt. (fm)

Eine große Drogenrazzia rund um Offenbach und Hanau hat Ermittler im Januar zu einem dicken Fisch geführt. Er hatte Millionen auf dem Dachboden versteckt.