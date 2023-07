Passion für historische Steine

Historische Territorialgrenze: Wilhelm Ott an einem Grenzstein in Dreieichenhain, der 1783 neu aufgestellt wurde, um die Grenze zwischen zwischen Ysenburg und Hessen-Darmstadt zu markieren. © Jost

Der Heimatforscher Wilhelm Ott aus Dreieich hat in Wiesbaden den Ehrenamtspreis des Hessischen Denkmalschutzpreises 2023 erhalten. Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, verlieh dem Sprendlinger die mit 2 500 Euro dotierte Auszeichnung für seine Dokumentation der historische Grenzsteine im Kreis Offenbach und die Verknüpfung auf der Internetseite steine-in-der-dreieich.de. Der Vorsitzende der Freunde Sprendlingens freut sich über die Anerkennung und will das Preisgeld dem Verein zugutekommen lassen.

Dreieich - Der promovierte Chemiker hat mit dem Eintritt ins Rentenalter seine Liebe zu den steinernen Zeitzeugen entdeckt und forscht seit 14 Jahren intensiv zu den in der Region verlaufenden Grenzen und den dazugehörigen Steinen. „Jeder dieser Steine erzählt eine Geschichte und lässt mich tief in die Lokalgeschichte eintauchen“, beschreibt Wilhelm Ott die Faszination. Viele der Grenzsteine hat er in den vergangenen Jahren auf alten Karten entdeckt, danach im Wald gesucht und sehr oft erfolgreich sichern und anschließend dokumentieren können.

„Es ist eine spannende Arbeit“, erzählt der Preisträger, der sich stundenlang im Stadtarchiv in Frankfurt, im Staatsarchiv in Darmstadt und in den kommunalen Archiven in Dreieich, Heusenstamm oder auch Offenbach aufhalten kann, um alte Dokumente nach Hinweisen auf Grenzverläufe zu durchforsten. „Manchmal sind die Handschriften auf den Dokumenten ein Problem. Sie sind schwierig zu entziffern, aber da habe ich Leute, die mir helfen können“, verrät Ott mit einem Schmunzeln. Entdeckt er auf historischen Karten einen ihm unbekannten Stein, dann kommt der schönste Teil der Forschungsarbeit: Dann zieht’s Ott raus in die Wälder und er macht sich auf die Suche nach steinernen Grenzmarkierungen aus längst vergangenen Jahrhunderten. „Manchmal muss ich mich dabei richtig durchs Unterholz schlagen. Aber umso schöner ist es, wenn ich fündig werde“, berichtet Ott von seiner „Schatzsuche“.

Der Heimatforscher und Grenzstein-Obmann sammelt und dokumentiert die Grenzgeschichten und historischen Zusammenhänge daraus nicht nur auf der Homepage, er bringt die Geschichte der Region auch den Menschen näher, die im Wald spazieren gehen. In Zusammenarbeit mit Reinhold Werner vom Verkehrs- und Verschönerungs-Verein Langen, Kim Bagus vom Geschichtsverein Buchschlag, dem GHK Neu-Isenburg und dem GHV Dreieichenhain ist der DreyEicher Grenzweg entstanden. Er zeichnet die Territorialgrenze nach, die sich von 1600 bis 1816 zwischen Ysenburg und Hessen-Darmstadt durch die Landschaft Dreieich zog. Sie erstreckte sich vom Frankfurter Stadtwald an der Gehspitz durch den Mitteldicker Wald, das heutige Buchschlag, entlang der Landwehr am Buchschlag, durch das Rostädter Feld zum Hainer Wald und dessen Rand entlang bis zum Haag in der Koberstadt. Diese Grenze wurde im 17. Jahrhundert mit Steinen und Gräben markiert. Im Jahr 1783 wurde die Grenze neu „besteint“. Von ursprünglich 115 dieser großen Steine sind heute noch 73 vorhanden, die meisten davon noch an ihren ursprünglichen Standplätzen. An den Steinen wurden zum Teil Schautafeln und an allen QR-Codes installiert. Über den Code können Spaziergänger und Radfahrer mit dem Smartphone die Steine zum Reden bringen: Wer hat damals regiert, wie sah die Landschaft aus, welche Streitereien gab es dort, wer hat die Steine aufgestellt? Interessierte erfahren viel Wissenswertes über die Lokalgeschichte.

Wilhelm Ott sichert nicht nur Grenzsteine, er kümmert sich auch um Kleindenkmäler, Quellen, Brunnen, Sühnekreuze und Gedenksteine: „Sie alle sind Zeugen unserer Vergangenheit und viele gehen leider aus Gedankenlosigkeit oder Profitgier verloren. Aber ich bin überzeugt, sie sind es wert, bewahrt zu werden und ihre Geschichte zu erzählen.“ Sein größtes Ziel ist, die historischen Steine dort aufzustellen, wo sie ursprünglich hingehörten. Nicht immer ist das möglich, weil das Gebiet inzwischen bebaut ist oder sich der genaue Standort nicht mehr herausfinden lässt.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat großes Interesse an der Arbeit von Wilhelm Ott. Gerade wird an einem Programm gearbeitet, in das alle Obleute in Hessen ihre Forschung einpflegen können. Damit wären erstmals alle Grenzsteine in Hessen für Interessierte einsehbar und lokalisierbar. Für Wilhelm Ott ist die Spurensuche längst viel mehr als ein Hobby. Sie ist Leidenschaft und, wie er sagt, „ein halber Job“ – umso schöner ist die Anerkennung durch den Preis. Wenn er nicht gerade im Archiv sitzt oder durch Wälder streift, liebt Wilhelm Ott das Motorradfahren und natürlich die Arbeit bei den Freunden Sprendlingens. Derzeit beschäftigen sich die Heimatforscher intensiv mit der jüdischen Gemeinde in Sprendlingen. Eine Herzensangelegenheit ist Ott zudem die Neugestaltung des Egenberger-Parkplatzes.

Ausgezeichnet: Wilhelm Ott (Zweiter von links) nahm den Preis von Ministerin Angela Dorn, Matthias Wettläufer (Hessische Staatskanzlei) und Markus Harzenetter (links, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege) in Empfang. © c.Krienke