Ein Spielplatz für alle Kinder in Dreieich

Von: Frank Mahn

Attraktive Anlage mit Verbesserungspotenzial: Ulrike Lenz (links) informierte die SPD-Vertreter (von rechts) Maik Zimmer mit Söhnchen Karl, Holger Dechert, Marina Jakobi, Alexander Jakobi, Michael Löhr und Renate Borgwald über das Spendenprojekt. © privat

Der städtische Spielplatz in der Rheinstraße in Götzenhain gehört mit dem am Sprendlinger Parkschwimmbad zu den am meisten frequentierten in der Stadt. Er soll in naher Zukunft mit zusätzlichen Geräten ausgestattet werden, damit sich dort auch Kinder mit Behinderung vergnügen können. Hinter der Initiative steht die evangelische Kirchengemeinde Götzenhain.

Dreieich - Die SPD-Fraktion nutzt die parlamentarische Sommerpause, um sich ein Bild von den Spielplätzen zu machen. Bei ihrer Fahrt durch Dreieichenhain und Götzenhain machte sie einen Stopp in der Rheinstraße, um sich von Ulrike Lenz, Mitglied des Kirchenvorstands, über das Projekt informieren zu lassen. Die Gemeinde möchte mithilfe von Spenden mehrere inklusive Spielgeräte anschaffen, unter anderem eine Nestschaukel. Auch soll es Spielmöglichkeiten für Kinder geben, die im Rollstuhl sitzen. Zudem sollen die neuen Geräte für Jüngere nutzbar sein, aktuell ist das Gelände an der Rheinstraße eher für Kinder ab drei Jahren konzipiert. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der allen Kindern, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Einschränkungen, die Möglichkeit bietet, gemeinsam zu spielen und zu interagieren.

Nicht angemessen ausgestattet

Die SPD sagte Unterstützung für das Projekt zu und will sich dafür einsetzen, dass die Stadt sich finanziell beteiligt. „Wir werden das Thema in die Koalition einbringen, mit dem Ziel, einen Haushaltsantrag zu stellen“, sagt der stellvertretende Fraktionschef und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Maik Zimmer. Der Spielplatz an der Rheinstraße sei mit seiner Feldrandlage einer der attraktivsten in Dreieich, aber nicht angemessen für alle Altersgruppen ausgestattet, wie die Delegation festgestellt hat. Mit Karl, dem zweijährigen Sohn von Zimmer, hatten die Sozialdemokraten nämlich einen „Spielplatz-Experten“ dabei.

„Die SPD-Fraktion ist fest entschlossen, sich für die Umsetzung eines barrierefreien Spielplatzes in der Rheinstraße einzusetzen und insgesamt die Spielplatzinfrastruktur in der Stadt zu verbessern“, kündigt der Fraktionsvorsitzende Holger Dechert an. Es gehe darum, die Bedürfnisse aller Kinder und Familien in Dreieich zu berücksichtigen.

Verbesserungspotenzial vorhanden

Angeschaut haben sich Zimmer, Dechert, Renate Borgwald, Michael Löhr, Alexander und Marina Jakobi zudem den Spielplatz am Lachgraben in Götzenhain und die Plätze am Apollo-Pomerel-Weg und an der Koberstädter Straße (beide in Dreieichenhain). Dabei fand nach Zimmers Worten ein intensiver Austausch mit Eltern statt. Ihnen ist nicht nur die Ausstattung wichtig, auch das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle. Beim Gelände an der Koberstädter Straße (nahe Naturfreundehaus) gibt es da zum Beispiel Verbesserungspotenzial. Hier wäre es nach Zimmers Worten sinnvoll, das Areal komplett einzuzäunen, um die Kinder vor der stark befahrenen Straße zu schützen. In großen Teilen dienten Hecken als Einzäunung, es müssten aber zwei Lücken geschlossen werden. Ein positives Beispiel in dieser Hinsicht sei das Areal am Lachengraben.

Der Spielplatz am Apollo- Pomerel-Weg sei eine wichtige Bereicherung der Altstadt für Besucher und Gäste der Eiscafés mit kleinen Kindern. Dort sollte die bereits abgebaute Rutsche durch eine attraktive Schaukel ersetzt werden, sind sich die SPD-Politiker einig.

„Inklusion und Freizeitgestaltung für Kinder sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen, dass alle Kinder in Dreieich unbeschwert spielen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Das schließt natürlich auch ein, dass Spielplätze barrierefrei gestaltet werden, um jedem Kind eine Teilnahme zu ermöglichen“, betont Marina Jakobi.

