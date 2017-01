Badfenster eingeschlagen

Dreieichenhain - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Ganoven, um in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Farrenwiese einzudringen.

Die Schurken schlugen irgendwann zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 21. 45 Uhr, das Badfenster ein und durchsuchten alle Räume. Sie erbeuteten Schmuck und Geld. Wer im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich an die Kripo in Offenbach: Tel.: 069/8098-1234. (fm)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa