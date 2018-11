Geld, Kreditkarten und Schmuck weg

Dreieich - Eine Einbruchserie beschäftigt die Offenbacher Kripo. Am Samstag drangen die Täter in Sprendlingen in fünf Wohnungen ein, der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich.

Zwischen 16 Uhr und Mitternacht knöpften sich die Ganoven Wohnungen in der Stettiner Straße, Liebknecht- und August-Bebel-Straße vor. Ihnen fielen Geld, Kreditkarten und Schmuck in die Hände. Nach Aufnahme der Anzeigen und Befragungen in der Nachbarschaft hat die Polizei erste Anhaltspunkte: Die Täter sollen mit schwarzen Trainingsanzügen bekleidet gewesen sein, zudem Basecaps mit dem Schild nach hinten getragen haben. Ihr Gang sei auffällig schlaksig gewesen. Die Ermittler hoffen auf weitere Hinweise, um die Verbrecher dingfest machen zu können. Die Kripo fragt deshalb: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 069/8098-1234 zu melden.

Gleiches gilt für einen Einbruch, der sich in der Zeit von Donnerstagnacht bis Freitagabend in Götzenhain ereignete. Hier hatten es Gauner auf eine Wohnung in der Straße Im Längerroth abgesehen. Die Täter schlichen sich über das Grundstück zur Hinterseite des Hauses und hebelten ein Fenster auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Nachbarn hatten kurz zuvor einen weißen Lieferwagen mit verdächtigen „Gestalten“ bemerkt – die Kripo hofft, dass der Transporter noch anderen Bürgern aufgefallen ist.

Gaunerzinken: Mit diesen Geheimcodes verständigen sich Einbrecher Zur Fotostrecke

Die Polizei bittet die Bevölkerung generell um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Man gehe mit uniformierten und zivilen Streifen gegen Einbrecher vor, „doch wir können nicht überall sein“, heißt es in einer Mitteilung. Der Appell an die Bürger: „Sobald Sie in Ihrem Wohngebiet oder Ihrer Straße unbekannte Fahrzeuge oder Personen bemerken, die sich auffällig verhalten, greifen Sie zum Telefonhörer und verständigen die Polizei unter der 110.“ (fm)