Der Nachwuchs spielt eine tragende Rolle

Der Magistrat bedankte sich in einer Feierstunde bei den Feuerwehrleuten, die neu in der Einsatzabteilung sind.

Dreieich - Die Zahl ist erfreulich: 24 Männer und Frauen hat die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Dreieich im Jahr 2016 neu hinzugewinnen können.

Dem Magistrat war dies jetzt wieder eine Übernahmefeier wert, um das Engagement öffentlich zu würdigen und sich mit einem kleinen Präsent für den oft gefährlichen Dienst an der Allgemeinheit zu bedanken. Die Gesamtentwicklung gibt dennoch Anlass zur Besorgnis. Der derzeitige Mitgliederbestand der Dreieicher Feuerwehr ist mit 202 Einsatzkräften im Vergleich zu 2015 rückläufig – da waren es noch 207. Immerhin habe man die Zahl der Einsatzkräfte über 200 halten können, sagte Standbrandinspektor Andreas Baumbusch.

Die Neulinge verteilen sich wie folgt auf die Stadtteile: Buchschlag (2), Dreieichenhain (7), Götzenhain (6), Offenthal (2) und Sprendlingen (7). Exakt die Hälfte der Zugänge in der Einsatzabteilung stammt aus den eigenen Talentschmieden, den Jugendfeuerwehren der Stadtteilwehren, gefolgt von neun Quereinsteigern sowie drei Neulingen, die nach Dreieich gezogen sind und bereits bei anderen Feuerwehren engagiert waren. Das belegt, dass auch die Werbeaktionen Früchte tragen.

Die Ausbildung der Jugendfeuerwehren ist zeitintensiv und aufwendig, bis die jungen Leute mit Erreichen des 17. Lebensjahrs in die Einsatzabteilung wechseln können. „Aber die Arbeit lohnt sich, wie die aktuellen Übernahmezahlen deutlich zeigen“, sagte Andreas Baumbusch. „Schon in der Jugendfeuerwehr hat mir die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr – und das nicht nur feuerwehrbezogen – sehr gut gefallen. Ich freue mich, in der Einsatzabteilung meine Fähigkeiten in den Dienst einer guten Sache zu stellen, von der ich absolut überzeugt bin“, erklärt Marcel Graf seinen Einstieg in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Dreieichenhain.

Erster Stadtrat Martin Burlon unterstrich mit Blick auf die erheblich gestiegene Summe der Einsätze des vergangen Jahres von 713 (2015: 499) die besondere Bedeutung einer personell gut ausgestatteten Feuerwehr: „Die 152 Brandeinsätze, 289 Hilfeleistungen und die Abarbeitung von 272 Fehlalarmen bedürfen einer schlagkräftigen und personell gut aufgestellten Wehr.“ (fm)