Energie für über 10.000 Menschen

Diese Luftbildaufnahme entstand in den 80er Jahren. Die Stadt Frankfurt hatte die Deponie 1968 übernommen, 1984 wurde eine den ganzen Berg umschließende 60 Zentimeter starke Betonwand 25 Meter tief in den Boden gerammt.

Dreieich - Sie gehörte zu den größten Deponien Europas. In Spitzenzeiten passierten dort täglich bis zu 1 500 Lastwagen das Eingangstor und ließen mit ihren Ladungen im Wald westlich von Buchschlag einen gigantischen Müllberg wachsen. Heute wird dort Strom produziert, der Deponiebetrieb wurde vor 25 Jahren stillgelegt.

Die Aussicht ist an schönen Tagen traumhaft. Nach Norden blickt man auf die Frankfurter Skyline, dahinter hebt sich der Taunus ab. Gleich daneben spiegelt sich das Wasser des Langener Waldsees, im Süden grüßt der Odenwald. Die Aussicht ist allerdings einem begrenzten Kreis vorbehalten. Hin und wieder aber bieten die Stadtwerke Dreieich Besichtigungsfahrten an. Im Mittelpunkt steht dann der Solarpark. Die ehemalige Mülldeponie zählt zu den höchsten Punkten im Landkreis Offenbach. Und ist gleichzeitig so etwas wie der südlichste Frankfurter Stadtteil. Denn die Main-Metropole erfüllt als ehemaliger Betreiber hier ihre kommunalen Pflichten. Vor einem Vierteljahrhundert wurde die Deponie geschlossen. Nicht lange zuvor hatte eine Korruptionsaffäre Schlagzeilen produziert. Von einer „Müll-Mafia“ war die Rede, die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen kommunale Bedienstete und Privatfirmen. Der Vorwurf: Falsches Wiegen der angefahrenen Abfälle. Die dadurch eingesparten Gebühren sollen geteilt worden sein.

+ 15 von 40 Hektar des Geländes sind mit Solarzellen bestückt. Bei gutem Wetter ist die Aussicht traumhaft. © Umweltamt Stadt Frankfurt Auch wenn längst kein Frankfurter Hausmüll mehr nach Buchschlag gekarrt wird – Betrieb gibt es dennoch. Mit großem Aufwand muss sich die Stadt Frankfurt um die Nachsorge kümmern. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. „Mindestens noch 30 Jahre, eher länger“, schätzt Jürgen Böckling vom Umweltamt, werde die Stilllegungs- und Nachsorgephase noch dauern. Kostenpunkt: etwa eine Million Euro jährlich. Im Boden des 40 Hektar großen Geländes liegen 17 Millionen Kubikmeter Abfälle, überwiegend Hausmüll, Erdaushub und Bauschutt, das meiste stammt aus Frankfurt. In der Deponie entstehen noch immer große Mengen Gas, für die Öffentlichkeit ist der Zutritt deshalb nicht gestattet. Außerdem gilt striktes Rauchverbot.

Spezielle Brunnen fangen das Gas auf, damit es in einem Maschinengebäude vor Ort zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Die 12-Zylinder-Gasmotoren erzeugen pro Jahr etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom, das entspricht dem Bedarf von 600 Vier-Personen-Haushalten. Laut Prognosen reichen die Gasvorkommen noch mindestens 15 Jahre zur Stromerzeugung. Damit nicht genug. Seit 2011 sind 15 der 40 Hektar von Solarzellen bedeckt. Die von einer Tochterfirma der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) und den Stadtwerken betriebene Anlage erzeugt 8,2 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, das reicht für 2 000 Haushalte. Damit liefert die Deponie insgesamt Energie für mehr als 10.000 Menschen.

Bis die Müllhalde sich selbst überlassen werden kann, ist noch eine Menge zu tun. Den größten Aufwand bereitet das Sickerwasser. Um zu verhindern, dass Grundwasser verunreinigt wird, muss das Sickerwasser entnommen werden – etwa 50 000 Kubikmeter im Jahr. Über eine dafür umgebaute Gaspipeline wird es in den Abwasserkanal eingeleitet und landet in der Kläranlage in Niederrad. An diesem Beispiel werde deutlich, wie aufwendig und langwierig die Sicherung einer ehemaligen Deponie sei, so Peter Dommermuth, Leiter des Umweltamtes. „Es wird noch dauern, aber wir bleiben hier so lange tätig, bis die Deponie keine Umweltgefährdung mehr darstellt.“ (fm)