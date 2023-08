Leonie Jakobi stellt ihre neue EP vor

Von: Nicole Jost

Zurück zu den Wurzeln: Am 1. September feiert Leonie Jakobi das Erscheinen ihrer neuen EP bei Luft&Liebe. © Privat

Es ist fünf Jahre her, dass Leonie Jakobi ein eigenes Konzert vor heimischem Publikum gespielt hat. Damals ist es ihr Abschied nach Liverpool, wo sie an Paul McCartneys Universität Musik studiert. Mit zwei abgeschlossenen Studiengängen, BWL und Musik, präsentiert sie jetzt nach der Pandemie der Welt ihre Musik - auch in ihrer Heimat.

Dreieich – Am 1. September ist sie mit ihrer neue EP „Nothing more to say“ bei Luft&Liebe auf der Terrasse des Bürgerhaus Sprendlingen zu Gast. Los geht es um 19 Uhr, Karten gibt es noch im Vorverkauf im Bürgerhaus Sprendlingen.

„Covid war eine eigenartige Zeit, mit so wenig sozialem Leben und kaum Livemusik. Ich habe dabei ganz viel alte Musik entdeckt, die mich jetzt auch beeinflusst hat“, erzählt die 27-Jährige. Suzi Quatro, Fleetwood Mac, natürlich ihr Lieblingsstar Bruce Springsteen. „Daraufhin habe ich selbst sehr viel öfter zur E-Gitarre gefasst“, berichtet die Musikerin aus Dreieichenhain. „Ich weiß noch, wie ich ein bisschen traurig John Lennon Jealous Guy hören wollte und stattdessen die Musik aus dem Musical Grease aufgelegt habe und eine halbe Stunde für mich ganz alleine in meinem Wohnzimmer getanzt habe. Es macht einfach einen entscheidenden Unterschied für das eigene Wohlbefinden, für die Stimmung, welche Musik man hört.“ Das möchte Jakobi mit ihren eigenen Songs ebenfalls erreichen: Sie will Musik schreiben, die einfach Spaß macht und mit Leichtigkeit daher kommt.

Einer der Titel ist „Bedroom Eyes“, eine Hommage an Blondie, deren Biografie Leonie Jakobi mit großem Interesse gelesen hat. „Was sie durchmachen musste, bis sie dort war, wo sie hingehört, hat mich beeindruckt. Es ist bezeichnend für Frauen in der Rockmusik, wie sie angesehen werden, was sie sich anhören müssen und dennoch ihre Leichtigkeit behalten“, erklärt sie ihre Inspiration. Der Impuls zu „Walk to West Berlin“, ein weiterer Song von der EP, ist wiederum aus der eigenen Familie entsprungen: „Es ist das Lied zu den Geschichten meiner Großmutter, die aus West-Berlin Geschenke für Verwandte nach Ost-Berlin geschmuggelt hat. Glücklicherweise ist nie etwas dabei passiert“, betont sie, dass sie wollte, dass der Song kämpferisch klingt.

Ziel, wieder in Hainer Burg zu spielen

Jetzt freut sie sich auf den Auftritt in der Heimat. Dieses enge Band, was sie in Dreieichenhain mit ihrer Familie, Freunden und Bekannten hat, sei keineswegs selbstverständlich. Immer wieder fragt sie andere Musiker, ob sie ihre Musik auch in ihren Heimatstädten spielen. Das sei gar nicht so üblich. „Mein Gitarrist aus Peterborough hat mich im Sommer besucht und war sehr erstaunt, wie viele Menschen mich kennen, wie eng es überhaupt in dem Ort zugeht. Es wird mir mit den Jahren unterwegs immer bewusster: Das was wir in Dreieich haben, ist schon etwas Besonderes“, ist sie darüber glücklich. Jetzt wird jener Gitarrist, Tom Wright, mit seiner Band zum 1. September auch wieder aus England anreisen und darf selbst vor dem Dreieicher Publikum spielen. Er macht den Support für Leonie und begleitet sie dann bei dem EP-Release-Konzert bei Luft&Liebe. „Natürlich hätte ich es auch sehr cool gefunden, noch mal in der Burg zu spielen. Das hat jetzt aber terminlich nicht gepasst und im Bürgerhaus auf der Terrasse ist es ja auch toll. Und mit der Burg – das klappt schon mal wieder“, ist sie überzeugt.

Die Musik soll in den nächsten Jahren für Leonie Jakobi im Mittelpunkt stehen. Während sie sich darüber freut, dass sie mit einem Social-Media-Job für Veranstalter und Musiker sehr flexibel von unterwegs arbeitet und sehr viel Zeit investieren kann, ihre eigene Musik in ganz Europa und England live zu spielen, erlebt sie die Stimmung in ihrer Wahlheimat UK gerade als eher depressiv und gedrückt. Der Brexit und die schwierige Konjunktur schlagen aufs Gemüt. „Besonders junge Leute sehen derzeit wenig Perspektive. Das ewig graue Wetter macht es nicht besser“, erklärt die Musikerin, dass sie froh ist, neben Liverpool auch eine Basis in Dreieichenhain zu haben.