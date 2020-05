Erfreuliches Plus in dunkler Zeit

Jahresabschluss der Stadt

In normalen Zeiten hätte Martin Burlon vielleicht einen Luftsprung gemacht. Der Jahresabschluss der Stadt für 2019 weist ein Plus von 2,4 Millionen Euro aus. Doch in Zeiten von Corona bleibt der Bürgermeister auf dem Teppich.